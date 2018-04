Un fine settimana tra le camelie a Villa Della Porta Bozzolo

Giunge al ventunesimo anno la mostra e mercato di florovivaismo “Le Giornate delle Camelie” in programma a Villa Della Porta Bozzolo Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Casalzuigno (VA), sabato 14 e domenica 15 aprile, dalle ore 10 alle 18, in collaborazione con la Società Italiana della Camelia.

Durante la manifestazione gli ospiti potranno scegliere tra numerose piante di camelia, acquistarle e visitare una mostra del fiore reciso dedicata alle “Forme dei fiori di Camelia: da peoniforme ad anemoniforme”, con quasi 100 varietà provenienti da Villa Anelli, Oggebbio (VB), famosa in tutto il mondo per la sua

straordinaria collezione.

Le sale del piano terra accoglieranno, inoltre, una prestigiosa esposizione di bonsai con piante in fiore intercalate da recisi di cultivar giapponesi. Per la prima volta gli ospiti saranno chiamati a esprimere il loro voto per selezionare la camelia dalla forma più bella.

Sabato 14, alle ore 14 e alle 16 e domenica 15, alle ore 11, 14 e 16, sarà possibile seguire i seminari teorici curati da Andrea Corneo, Presidente di Società Italiana della Camelia. Nella giornata di domenica inoltre, alle ore 10.30, 15 e 17, i visitatori potranno prendere parte al workshop Metodi di propagazione: la margotta, con possibilità di visione diretta su alcuni esemplari di camelia.

In Villa anche la mostra di Danila Denti, artista dal gusto raffinato che espone acquerelli e ceramiche ispirate ai colori e alle forme della camelia. Le cucine offriranno l’occasione per una degustazione di tea biologico prodotto sul lago Maggiore e sarà possibile assistere a dimostrazioni relative alla produzione di tea e olio.

La mostra e mercato per l’acquisto delle piante di camelia sarà aperta al pubblico per tutta la durata della manifestazione. Con il Patrocinio della Provincia di Varese. Il calendario “Eventi nei beni del FAI 2018”, è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI, e al prezioso contributo di PIRELLI che conferma per il sesto anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Si aggiunge quest’anno la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner. Villa Della Porta Bozzolo è museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Villa Della Porta Bozzolo

Giorni e orari: sabato 14 e domenica 15 aprile 2018, dalle ore 10 alle 18

Ingressi: Intero: 12 €; Ridotto 4-14 anni: 6 €; Iscritti FAI e residenti Casalzuigno: 5 €; Famiglia (2 adulti + 2 bambini) 30 €. Per informazioni servizio bar/ristorante: La cucina di casa 348.5117534. Per informazioni e prenotazioni: 328.8377206; faibozzolo@fondoambiente.it- www.fondoambiente.it.