“Un francobollo” per i giochi regionali dello Special Olympics Italia

Poste Italiane dedica un annullo filatelico a Special Olympics Italia in occasione dei Play The Games – Giochi Regionali della Lombardia 2018, che il prossimo fine settimana vedranno protagonisti 700 atleti con disabilità intellettive, impegnati in dodici discipline sportive tra cui atletica leggera, nuoto, calcio, basket, tennis, golf ed equitazione a Varese, Gallarate, Tradate, Casorate Sempione e Arsago Seprio.

In programma anche lo sport unificato, nel quale competeranno sia atleti con disabilità intellettive che normodotati.

In occasione della Cerimonia di Apertura dei Play the Games, Giochi Regionali della Lombardia di Special Olympics, venerdì 27 aprile dalle 16.30 alle 22.00 sarà possibile ottenere lo speciale timbro, che propone un girotondo tra ragazzi, presso lo spazio filatelico temporaneo di Poste Italiane allestito all’ingresso del Palazzetto dello Sport Lino Oldrini PALA2A di Varese, in Piazza Gramsci.

Per l’occasione saranno utilizzati i francobolli emessi nel 2011 dedicati all’Anno Europeo del Volontariato, raffiguranti un abbraccio tra due figure stilizzate viste dall’alto.

Saranno inoltre disponibili tutte le più recenti emissioni di francobolli, insieme ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane, quali folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti.

Nei sessanta giorni successivi alla manifestazione l’annullo sarà depositato presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Varese 1 in Via del Cairo 21, per soddisfare le richieste dei collezionisti. Trascorso tale periodo il piastrino filatelico sarà depositato presso il Museo della Comunicazione di Roma.