Un gazebo nel weekend per “Aggiungi un pAsto a tavola”

Nel weekend di sabato 28 e domenica 29 aprile ci sarà anche un gazebo per l’acquisto dei biglietti per la cena solidale “Aggiungi un pAsto a tavola”. IL punto di raccolta delle prenotazioni, in questo weekend, sarà all’inizio di Corso Matteotti dalle 10.00 alle 13.30.

64 ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI, OLTRE 1000 PERSONE PREVISTE

Sono ben 64, in continuo aumento, le associazioni aderenti alla grande cena di solidarietà ormai diventata un grande “must” del primo weekend di maggio: “Aggiungi un PAsto a tavola“, grande cenone con l’aiuto dei varesini in piazza san Vittore – quella del sagrato della basilica – il cui ricavato viene donato a un “pool” di associazioni diverse ogni anno.

Sono attesi non meno di 1000 partecipanti all’appuntamento delle 19 sul sagrato di San Vittore.

Il gazebo è una possibilità in più per prenotarsi: altre alternative sono via email a info@varesesolidale.it, oppure presso la sede di Varesevive in Via San Francesco 26, il lunedì, mercoledì, Venerdì dalle 9 alle 13 e a il martedì e giovedì dalle 15 alle 19.

Un altro punto di informazioni e prenotazioni è al panificio Pigionatti, in via Bizzozero 1/3.