Un hot dog alla street food e un salto al museo

METEO – Non fate caso alle nuvole che passeranno sopra il nostro weekend qui, nel Varesotto: non ci rovineranno la “festa”.

Anche perché la temperatura si alzerà, sino a toccare, in alcuni momenti della giornata i venti gradi. – Leggi l’articolo

Sacro Monte di Varese – Il ciclo “Conversazioni al Sacro Monte” comincia infatti sabato 7 aprile alle 15,30 con “Il mio Sacro Monte, tra passato, presente e futuro” con l’ex ministro e padre della protezione civile Giuseppe Zamberletti, che racconterà dei luoghi da “Sacromontino doc”. – Tutto il programma

Sacro Monte di Varese – Si terrà domenica 8 aprile l’appuntamento “Anziani protagonisti al Sacro Monte”. Un’occasione inedita per scoprire con immagini, fotografie, video e racconti degli “Anziani protagonisti” quanto Sacro Monte fosse apprezzato dai turisti agli inizi del Novecento – Tutto il programma

Varese – Per la terza volta torna a Varese – il 6, 7 e 8 aprile – in Piazza della Repubblica, la grande festa dello Urban and lake street Food festival: realizzato da Chocolat Pubblicità con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Varese, sarà anche quest’anno una tre giorni dedicata al cibo di strada di ultima generazione, con 27 food truck, dieci dei quali completamente nuovi, diversi eventi speciali e la novità della silent disco. – Tutto il programma

Varese – Saranno diciannove gli artisti protagonisti in città sabato 7 aprile. Provenienti da tutta Italia, i pittori e writers saranno impegnati nel dipingere le cabine semaforiche presenti nel centro storico e non solo. – Tutte le informazioni

Schiranna – Alla Schiranna c’è il Luna Park, per tutto il weekend.

Varese – Sabato 7 aprile alle ore 15 allo stadio “Franco Ossola” di Varese la Nazionale Italiana Under 19 affronterà una selezione USA AFW Elite. Aperto a tutti e gratuito, l’evento è stato organizzato dalla società dei Gorillas di Varese e vedrà protagonisti, oltre ai miglior under 19 italiani, i migliori prospetti provenienti dalle High School degli Stati Uniti. – Tutto il programma

Varese – È un appuntamento che si rinnova ogni anno e che in questo 2018 è stato programmato per domenica prossima, 8 aprile. La “StraVarese”, manifestazione podistica “a passo libero” e aperta a tutti richiamerà al via dell’ippodromo tanti appassionati e si snoderà per le strade cittadine. – Tutto il programma

Varese – Sabato 7 aprile, alle ore 18.15, nella Chiesa di S. Giovanni Paolo II dell’Ospedale di Circolo, si terrà il quinto concerto della stagione Musica in Circolo. Ospite di questo appuntamento sarà il coro Armonia della Parola di Robilante, diretto dal Maestro Ezio Giordanengo, al pianoforte Federico Bersia.

Varese – Domenica 8 aprile, Antico mercato bosino nel Centro storico, dalle ore 8.30 alle ore 18.00. Mostra mercato di antiquariato ed articoli da collezione. Antiquariato, collezionismo, artigianato e curiosità: l’Antico Mercato Bosino anima il centro storico con bancarelle ricche di opportunità per tutti gli appassionati, i collezionisti e per chi cerca oggetti originali a buon prezzo. Antiquariato, ceramiche, etnico, libri, militaria, mobili, vetri, oggettistica da collezione e mille curiosità per tutte le tasche.

Varese – Domenica c’è il “Lions Day”, dalle ore 10.00 alle ore 16.00 in Piazza Montegrappa. Apertura della manifestazione alla presenza delle autorità civili e lionistiche. A seguire esposizione di auto Ferrari, dimostrazione dei Cani Guida Lions del Centro di addestramento di Limbiate. Durante tutta la manifestazione saranno presenti spazi espositivi a cura dei Lions Club della zona A II Circoscrizione, educazione stradale per i più piccoli presso il pullman blu della Polizia stradale dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle ore 16.00 Screening della salute:pressione arteriosa, glicemia e odontoiatrico

ambliopia. Durante tutto il giorno raccolta di occhiali usati.

Varese – Domenica per le Uscite Narranti “Due gioielli cittadini: i parchi Mantegazza e Baragiola, giardini all’inglese”. Ritrovo ore 15.00 al Parcheggio del Mantegazza in via Monguelfo. Non solo faggi, querce, carpini e cedri, ma anche piante rare e particolari. L’albero dei fazzoletti e le Sequoie. Info: www.officinambiente.org

Varese – Domenica concorso di danza “Città di Varese”, III Edizione di Varese danza, dalle ore 15.30 alle ore 20.30 al Teatro di Varese. Concorso che coinvolgenumerose scuole di danza, provenienti da tutta Italia, con una giuria prestigiosa ed un nobile scopo benefico: l’acquisto dei biglietti di ingresso, con un contributo di euro 8,00 contribuirà infatti all’istituzione di una borsa di studio di 1 anno di danza, quest’anno destinata al progetto “Scarpette nel cuore” per ragazzi disabili, in sedia a

rotelle. info@23eventi.it – www.23eventi.it

Castello Cabiaglio – Torna il “Mercato del Giusto iNperfetto”. L’appuntamento è per domenica 8 aprile per le vie del paese e vedrà bancarelle di artigianato ed enogastronomiche, oltre ad una serie di eventi. Ristoro attivo. Il ricavato del punto di ristoro infatti, verrà consegnato alla famiglia di Castello Cabiaglio che ha recentemente perso la casa in un incendio. – Tutto il programma

Mustonate – E’ in programma nel fine settimana il Raduno Land Rover organizzato da Autosalone Internazionale in collaborazione con Land Rover Experience. L’evento si terrà domenica 8 Aprile nella splendida tenuta di Mustonate, che ha già ospitato con successo la prima edizione andata in scena ad Aprile dell’anno scorso, con 80 equipaggi presenti alla giornata. L’evento infatti è riservato ai soli possessori di vetture Land Rover. Le iscrizioni sono ancora aperte: basta visitare il sito internet. – Tutto il programma

Cocquio Trevisago – La Società Scacchistica Esteban Canal Cocquio organizza di una simultanea (sfida uno contro tutti contemporaneamente) contro l’astro nascente dello scacchismo italiano, il diciassettenne brianzolo Grande Maestro (GM) Luca Moroni, laureatosi campione assoluto lo scorso dicembre e attualmente detentore del record italiano in simultanea ottenuto giocando a soli 15 anni contro 120 sfidanti. L’evento è rivolto in particolare ai giovani, ma è aperto a tutti gli appassionati ponendosi l’obiettivo di superare il record arrivando a 121 sfidanti. – Tutto il programma

Cocquio Trevisago – Una giornata per il nostro ambiente e la salute di tutti. È “Strade da vivere”, l’oramai tradizionale appuntamento col territorio, per un giorno senza auto e inquinamento che si terrà domenica prossima a Cocquio Trevisago. Le strade saranno chiuse domenica prossima, 8 aprile dalle 10.00 alle 18.00 – Tutto il programma

Bambini/Malnate – Grande festa domenica 8 aprile al Parco I Maggio di Malnate, dove dalle 10 alle 18 si svolge “Mamma mia che creatività“. La festa, giunta alla terza edizione, è organizzata dall’associazione “L’Anima delle mamme” in collaborazione con la Fonderia delle Arti, l’associazione Prenjmegen e I Piccoli Monelli di Monica Guerini, con la partecipazione straordinaria dei Cuorieroi. – Tutto il programma

Cuasso al Monte – Torna il grande “gioco” di Spazzatura kilometricarifiuti, l’iniziativa promossa dall’associaziazione ON che giunge quest’anno alla settima edizione. Il primo appuntamento è domenica 8 a Cuasso al Monte – Tutto il programma

Induno Olona – Prendono il via domani, venerdì 6 aprile, a Induno Olona le celebrazioni per il bicentenario della nascita di Carlo Maciachini, l’architetto che, tra le tante opere, progettò lo splendido cimitero Monumentale di Milano. – Tutto il programma

Clivio – Grande festa sabato 7 e domenica 8 aprile a Clivio per celebrare i 50 anni di fondazione dell’associazione “Amici Stalett”. – Tutto il programma

Cuasso al Monte – Sabato 7 aprile a Cuasso al Monte “ValceresioBike” e non solo organizza si terrà l’evento “Take care of your trails“, (prenditi cura dei tuoi sentieri). Il ritrovo è fissato al Villaggio Siba a Cuasso al Monte in via Zotte San Salvatore (con possibilità di parcheggio al campo sportivo a fianco) alle ore 8.30 per le iscrizioni gratuite all’evento. – Tutto il programma

Fagnano Olona – Una domenica con Moni Ovadia è quella organizzata dall’ampi di Fagnano Olona. L’appuntamento è per l’8 aprile dalle ore 18 nell’aula magna della scuola media in piazza A. Di Dio n. 13. L’ingresso è libero.

Lonate Pozzolo – Domenica 8 aprile, dalle 10 alle 19:30, nell’elegante cornice di Villa Porro a Lonate Pozzolo, si terrà un open day dedicato a tutti gli sposi. Una giornata dedicata alle future coppie di sposi, dove potranno conoscere gli operatori del mondo wedding e i relativi servizi. La Regina degli Eventi – Wedding Planner di Gallarate, in qualità di organizzatore, è lieta di accogliervi in questa manifestazione – Tutto il programma

Samarate – Torna la Festa Patronale di San Macario di Samarate, in programma domenica 8 aprile. L’edizione di quest’anno ricorda il 1720° anno del martirio del santo patrono e vuole essere l’inizio di una serie di avvenimenti che porterà alla grande festa del prossimo Giugno. – Tutto il programma

Gerenzano – Sabato 7 e domenica 8 aprile a Gerenzano si svolgerà “I gatti più belli del mondo”, esposizione internazionale felina. Gli appassionati di gatti potranno ammirare esemplari di tante razze feline, ognuna con le sue caratteristiche e tutte ugualmente affascinanti. Con lo stesso biglietto, si potrà visitare la mostra “Rettili vivi da tutto il mondo” con tanti serpenti provenienti da tutto il mondo (tutti nati in cattività, precisano gli organizzatori. – Tutto il programma

CINEMA

E’ il fine settimana di Cortisonici, il festival del Cortometraggio che chiude cinque giorni di eventi sabato sera al Cinema Teatro Nuovo con la premiazione dei finalisti. – Tutto il programma

BAMBINI

Sacro Monte – Domenica “Esploratori curiosi”, nell’ambito del ciclo di visite speciali per bambini “A faccia a faccia con l’arte”, alle ore 15.30 appuntamento al Museo Baroffio del Sacro Monte. Si parte con un’insolita e appassionante visita guidata e si andrà alla ricerca di tutto ciò che non ci si aspetta di trovare in un museo di Arte Sacra! Con l’aiuto degli strumenti giusti ci si divertirà, scovando strani animali e misteriosi oggetti che popolano il museo! Per informazioni e prenotazioni Sacro Monte di Varese Cell: 366 4774873 – 328 8377206. Email: info@sacromontedivarese.it – info@museobaroffio.it – www.sacromontedivarese.it – www.museobaroffio.it.

Varese – Per la rassegna “Domeniche al Castello” incontro 4 domeniche , 4 libri , 4 sale , 4 artisti, dalle ore 15.30 alle ore 17.00 ai Musei Civici del Comune di Varese – Castello di Masnago (Via Cola di Rienzo 42). Lettura, visita, laboratorio creativo per bambini 4/11 anni. Atività: 7 Euro + 1 Euro ingresso (sopra i 6 anni), abbonamento 4 domeniche 25 Euro. 1° accompagnatore ingresso gratuito – 2° accompagnatore ingresso ridotto 2 Euro. Prenotazione obbligatoria a Uff. Didattica tel. 0332.255473 (lun-gio 9/12.30 – 14.30/17, ven 9/14.30) Castello tel. 0332.820409 (mar-dom 9.30/12.30 – 14/18) didattica.masnago@comune.varese.it.

Gallarate – Sabato 7 e domenica 8 i bambini con un’età compresa tra i 6 e i 14 anni e le loro famiglie sono attesi in oltre 50 siti culturali della Lombardia per la terza edizione di «Disegniamo l’arte». Nel Varesotto aderisce anche il Museo Maga; Informazioni all’800329329. Tutto il programma

Lombardia – Disegniamo l’arte: terza edizione nei musei della Lombardia. Due giorni dedicati ai più piccoli, al disegno e alla creatività in oltre cinquanta museo del circuito Abbonamento Musei in tutta la Lombardia. Tutto il programma

LIBRI

Varese –Presentazione del libro di Alicia Gimenez-Bartlett “Mio caro serial Killer”. Appuntamento per sabato alle 18 alla Sala Montanari del Comune di Varese (Via dei Bersaglieri, 1). La Libreria Ubik porta al pubblico varesino la famosa scrittrice che presenterà il suo ultimo libro – Tutte le informazioni per ingresso e prenotazioni

Gallarate – Sabato presentazioni nella libreria di piazza Libertà. Alle ore 10 Luca Giribone incontra il pubblico e firma le copie di «New York 1941. Forse»; alle 17.30 Sarah Pellizzari Rabolini parla del suo libro «R come infinito».

Vedano Olona – Presentazione del libro “Non mi dire chi sei – Il caso Giuditta” (Tea edizioni), sabato 8 aprile alle 17.30 in Sala consiliare che concluderà la rassegna “Primavera letteraria” – Tutto il programma

TEATRO

Varese – Al teatro di Varese appuntamento venerdì sera con lo spettacolo “Lo Zoo di Vetro” mentre sabato sera c’è il comico Maurizio Battista in “Cavalli di Razza e Vari Puledri”- Tutto il programma

Cassano Valcuvia – “Ci ho le sillabe girate”, in scena uno spettacolo sulla dislessia.

Come vede il mondo un dislessico? Partendo dalla loro personale esperienza lo raccontano i giovani attori del Teatro Officina di Milano. Appuntamento sabato 7 aprile al teatro di Cassano Valcuvia per la compagnia del Teatro Periferico.

Cardano al Campo – Sabato la compagnia di Caronno Pertusella è nuovamente ospite della rassegna «Scenaperta Off» con «Montagne russe», del premiatissimo drammaturgo francese Eric Assous, con Rossella Rapisarda e Antonio Rosti, regia di Fabrizio Visconti. Una riflessione in commedia sui rapporti familiari: un uomo e una donna si confrontano in un bar e poi in un appartamento. In sala consiliare Pertini, via Verdi 2, ore 21, 10/6 euro, 329.7775140.

Carnago – Sabato un musical sul romanzo storico di Alessandro Manzoni con la compagnia Come Matite. Al teatro Agorà, piazza San Giovanni Bosco 6, ore 21.

Gallarate – “Up & Down”, Paolo Ruffini al Teatro Condominio. Il comico toscano sarà sul palco insieme a sei attori affetti da sindrome di Down – Tutto il programma

ARTE

Maccagno con Pino e Veddasca – Venerdì 6 aprile alle ore 21 al Punto di Incontro a Maccagno si terrà l’ inaugurazione della mostra fotografica di Maurizio Miozzi con il patrocinio del CAI-Luino “Monteviasco – Storia-Ambiente-Tradizioni”. – Tutto il programma

Melano (CH) – Sabato 7 aprile ore 17.30. Incontro con Andrea Ravo Mattoni ad Artrust. In occasione della mostra dedicata alla street art l’artista varesino presenta il suo lavoro. Tutto il programma

Fagnano Olona – Le opere di Elisabetta Neri al Castello Visconteo. Nell’ambito della rassegna “Il Mese della Cultura” in mostra i lavori dell’artista. Tutto il programma

MUSICA

Varese – “L’arte del Rap” se ne parla con i rapper Kaso e Tormento, per la rassegna nuovi linguaggi#INbiblioteca. Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 alla Biblioteca Civica del Comune di Varese (Via Sacco, 9). Ingresso libero.

Varese – Cinema e musica alle Cantine Coopuf. Da giovedì 5 aprile infatti, lo spazio di Via De Cristoforis ospita alcuni appuntamenti di Cortisonici, il festival del cortometraggio varesino che fino a sabato sarà protagonista in città. In particolare ci sarà la sezione “Inferno”. Domenica invece aperitivo e concerto “Folksession Rebetico” con musica popolare greca per farvi ballare e divertire con il gruppo ΧΡΉΣΙΜΟΙ ΚΡΊΣΙΜΟΙ/ (UTILI CRITICI). – Tutto il programma

Busto Arsizio – Doppio concerto nel primo weekend di aprile per il Circolo Gagarin di Busto Arsizio. Venerdì live dei “Last Minute To Jaffna + The Singer is Dead”. Sabato live Mombu e Bang Bangalow con ritmi tribali, improvvisazioni jazz, sfuriate hardcore e impatto metal. Domenica proiezione del film Mudbound – Tutto il programma

Travedona Monate – L’8 aprile infatti, si terrà il primo appuntamento di “Ciak, si suona” l’evento che vede la musica live accompagnare la proiezione di film e, a seguire, un aperitivo. Gli appuntamenti si terranno al Cinema Santamanzio, alle 16 e 30 e il primo evento vedrà la proiezione di Whiplash (2014) del regista Damien Chazelle, premio Oscar per “La la land”. – Tutto il programma

Gallarate – Venerdì 6 aprile l’Arci Cuac di Gallarate, il circolo di via Torino 64, ospita il live dei Wakonda, apprezzato duo blues-rock. Il progetto musicale nasce da Valentina Romano (cantante, chitarrista, autrice, compositrice) e Matteo Finizio (chitarrista e arrangiatore) – Tutto il programma