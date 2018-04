Un incontro-brunch per definire la casa ideale

Jonas Varese Onlus, in occasione della Varese design Week, organizza l’incontro-brunch intitolato “La casa che vorrei: Brunch tra psicoanalisi e architettura sul desiderio della casa ideale“.

I relatori saranno Erika Minazzi (psicoterapeuta presidente Jonas Varese Onlus) e Valeria Maiano (psicologa Jonas varese Onlus) con la partecipazione di Francesca Inversini, avvocato, e Laura Sangiorgi, architetto.

L’incontro è rivolto a tutti gli interessati all’argomento, e per partecipare all’incontro non è obbligatoria la consumazione del brunch. Per partecipare al brunch, il contributo è di 12 euro su prenotazione entro venerdi 13 Aprile, telefonando al 339/1889085.

L’evento si terrà sabato 14 Aprile alle 12.30 alle le Cantine Coopuf, in via C. De Cristoforis n.5 a Varese