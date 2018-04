Un libro al minuto, la biblioteca di Azzate batte il “record” dei prestiti

Un libro al minuto. Un record davvero quello della biblioteca di Azzate che sabato 21 aprile ha visto accadere qualcosa che fa ben sperare nel destino della “carta stampata” e della lettura. Un’affluenza davvero sorprendente, soprattutto in una bella giornata di sole: in 180 minuti di apertura della biblioteca sono stati prestati 201 libri, più di un libro al minuto.

Quali sono i libri più richiesti? Marica Casagrande, la responsabile della biblioteca, ha la risposta: sabato sono stati presi in prestito 40 romanzi, ma battono ogni primato i libri per bambini, tra 0 e 5 anni: ben 41.

34 le opere per ragazzi tra 6 e 10 anni, e poi a seguire tutti gli altri: romanzi per adolescenti, testi di medicina, fiolosofia e religione e tutte le discipline scientifiche.