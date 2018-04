Un musical “tutto biondo” per aiutare Aifa onlus

Un divertente musical per trascorrere una serata a teatro e aiutare un’associazione che sta raccogliendo fondi per un progetto destinato a bambini e adolescenti con ADHD (Disturbo da deficit di attenzione e iperattività).

Lo spettacolo “Legally blonde – Il musical” è in programma domani, sabato 7 aprile, alle 21 al Teatro Auditorium di Jerago con Orago, ed è proposto dalla compagnia ”Dagli8agliAnta” di Monza, che offre questo spettacolo in beneficenza alle associazioni, in questa occasione ad Aifa onlus.

Lo spettacolo – regia di Laura Maciocia – è la versione teatrale del film “La rivincita delle bionde”, un famoso film del 2001 diretto da Robert Luketic con protagonista Reese Witherspoon.

E’ la storia di Elle Woods, una giovane e biondissima ragazza che vive tra le amiche e lo shopping. Una sera il fidanzato la lascia perché la considera troppo frivola per stare con lui, visto che sogna una carriera politica.

Inizialmente amareggiata, Elle non si arrende e con la sua carica di positività decide di seguirlo all’università di Harward, studiando anche lei legge, per dimostrargli di non essere solo una superficiale bionda. Arrivata ad Harward, Elle porterà una ventata di freschezza tra i rigidi e austeri studenti, creando scompiglio con i suoi abitini rosa e i suoi modi da pin-up.

Dopo un’iniziale fatica, dimostrerà di essere una brillante studentessa di legge e con la sua caparbietà arriverà a lavorare in uno studio legale dove risolverà brillantemente un caso di omicidio. Dimostrerà a tutti, compreso il suo ex fidanzato, che le bionde hanno una marcia in più.

Ecco il trailer dello spettacolo