Un pomeriggio di preghiera e catechesi con padre Lorenzo Montecalvo

Il gruppo di preghiera “Figli Regina Pacis” di Albizzate ha organizzato per domenica 6 maggio un incontro con padre Lorenzo Montecalvo, autore del giornale “Il granellino”, nella chiesa di Sant’Antonio da Padova alla Brunella di Varese, in via Marzorati 5.

Il programma prevede il ritrovo alle 14,30, coroncina alla divina misericordia alle 15, catechesi, adorazione e Santa Messa alle 17.