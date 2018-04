Un premio al merito a sostegno dei futuri manager sportivi

Seconda edizione del premio di merito Panathlon Club La Malpensa. Il sodalizio, la LIUC – Università Cattaneo e Città di Castellanza di nuovo insieme a sostegno dei futuri manager dello sport.

Per il secondo anno consecutivo, infatti, il club del presidente Enrico Salomi in collaborazione con l’ateneo castellanzese ha messo a disposizione un premio di merito per gli studenti iscritti regolarmente al 2° e al 3° anno del Corso di Laurea in Economia della LIUC, percorso “Management dello sport e degli eventi sportivi”.

Lo studente più meritevole è stato selezionato da un’apposita Commissione, composta da rappresentanti della LIUC e del Panathlon Club La Malpensa sulla base di una graduatoria stilata secondo criteri legati a crediti maturati e alla votazione media. La consegna della borsa di studio verrà effettuata nel contesto del meeting di aprile del

sodalizio panathletico che avrà luogo martedì 17 alle 18.30 presso l’aula Bussolati della LIUC.