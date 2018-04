Un premio varesino all’ambiente dedicato a Mario Pavan

Premierà il miglior dottorato in materie naturalistiche e ambientali il premio istituito dal comune di Varese e intitolato a Mario Pavan del valore di 2500 euro.

Il bando è realizzato insieme alla società astronomica Schiaparelli in collaborazione con l’università degli studi dell’Insubria, il JRC – Joint Research Center di Ispra e Arpa Lombardia, ed è stato proposto nel ricordo di Mario Pavan, entomologo, ricercatore e divulgatore, che fu anche ministro per l’ambiente nel 1987.

A presentare le novità sono state, questa mattina 12 aprile 2018, il vicesindaco Daniele Zanzi, il presidente della società astronomica Schiaparelli Vanni Belli e il rettore dell’Università dell’Insubria Alberto Coen Porisini, oltre a Matteo Fornara per il Jrc e Vincenzo Maffei per Arpa Lombardia.

«L’anno scorso abbiamo rispolverato il premio ecologia Salvatore Furia, che diamo a chi si è distinto nell’ambito della divulgazione delle scienze, una sorta di premio alla Carriera -spiega il vicesindaco Daniele Zanzi – ora abbiamo istituito un premio al futuro, per i giovani che studiano queste materie. Abbiamo stilato un regolamento che, indipendentemente dalle persone che ci saranno in futuro o al colore dell’amministrazione, resterà come patrimonio della città».

«Come per il premio Salvatore Furia, negli anni ottanta avevamo pensato un premio per i giovani studenti. E come il premio Salvatore Furia fu sospeso nei primi anni 90, anche questo premio per i giovani laureati non riusci a decollare – ha spiegato Vanni Belli, presidente della società astronomica Schiaparelli- Noi Pavan l’abbiamo conosciuto come professore, è stato affascinante collaborare con lui per l’attenzione che dedicava ai giovani, lui grande scienziato».

«Una importante caratteristica di questo premio è che è una tesi di dottorato, non una tesi di laurea – spiega il rettore Coen Porisini – Mostra comprensione del fatto che il vero lavoro di ricerca, non comincia dopo la laurea, ma dopo il dottorato. E di solito è quello il momento in cui i migliori vanno via, perchè non c’è piena comprensione del valore di questo titolo, sia nel mondo dell’impresa nè davanti all’opinione pubblica». Un bando che può interessare a studenti non solo in lingua italiana: così il rettore ha lanciato la proposta: «Proveremo a riscrivere il bando in inglese, se l’amministrazione pubblica ce lo consente». Una proposta subito raccolta e caldeggiata dall’amministrazione.

CHI PUO’ PARTECIPARE

Al bando possono partecipare gli studenti che hanno sviluppato una tesi di ricerca sull’argomento “ambiente e natura” nell’anno accademico 2016-2017, che abbiano conseguito un dottorato di ricerca in un ateneo italiano. L’argomento scelto per l’assegnazione del premio quest’anno è “Fattori mitiganti l’attività antropica in ambienti urbanizzati”

La giuria sarà formata da rappresentanti degli enti coinvolti.