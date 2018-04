Un nuovo pulmino per il Centro Padre Alfredo Imperatori

Grazie al contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto ONLUS che ha sostenuto il progetto “Automezzi per l’autonomia 2”, il Centro Socio Educativo Padre Alfredo Imperatori s.j. gestito dalla Cooperativa Sociale ONLUS Iris Accoglienza, ha da qualche mese un nuovo pulmino attrezzato a disposizione per attività e uscite.

Il CSE, infatti, offre a i propri utenti una serie di attività esterne volte a favorire la socializzazione e l’integrazione, promuovendo autonomie e benessere. Nel corso dell’anno sono, inoltre organizzate gite sul territorio di carattere istruttivo ricreativo e brevi soggiorni vacanze (al centro di un altro progetto “Vacanze insieme”) .

Per poter garantire a tutti gli utenti di fruire di tali servizi è stato necessario dotarsi di un nuovo mezzo 9 posti attrezzato per il trasporto di persone in carrozzina che è andato ad aggiungersi ai mezzi già disponibili.

Per maggiori informazioni e per sostenere i progetti della Cooperativa è possibile consultare il sito www.irisaccoglienza.it, la pagina fb Iris Accoglienza o contattare gli educatori allo 0331 795229 – educatori@irisaccoglienza.it