Un weekend in città dalle stalle alle stelle

Meteo – Dopo il “grigiore” di questa lunga settimana le previsione del week end regalano la speranza di un po’ di tregua con momenti di clima soleggiato e comunque stop alla pioggia. Le tendenze fotografate dalle previsioni del Centro Geofisico Prealpino raccontano di un week end con temperature in rialzo, previste massime fino a 21 gradi domenica, con sole e nuvole che si alterneranno nel cielo. – Il meteo nel dettaglio

Da Brinzio a Castello Cabiaglio a piedi – Il percorso



A piedi alla scoperta dei castelli di Bellinzona – L’itinerario

Andar per torri e castelli, viaggio nel Varesotto medievale – L’itinerario

GIORNATE ECOLOGICHE

Con l’arrivo della bella stagione si moltiplicano in tutta la provincia le iniziative dedicate alla pulizia di boschi, parchi ed aree verdi.

Ecco un calendario delle iniziative che si svolgeranno nel weekend del 14 e 15 aprile in occasione della Giornata del Verde Pulito 2018, indetta dalla Regione Lombardia, e nelle prossime settimane in tutta la provincia e nelle vicinanze. – Tutti gli eventi in provincia

INCONTRI

Varese – Ritorna domenica 15 Agrivarese, l’appuntamento agricolo, organizzato da Camera di Commercio e Comune, che porta il settore primario nel centro di Varese, con eventi per tutta la famiglia. L’appuntamento è ai Giardini Estensi – Tutto quello che c’è da sapere

Varese – E’ il fine settimana della Varese Design Week che accoglierà ospiti di prima grandezza in oltre trenta locations: mostre, istallazioni, incontri e tanto altro. Ecco i principali eventi. – Tutto il programma

Varese – Un confronto aperto su temi complessi, quali racket, usura e mafie. E’ parte del progetto “Tutta un’altra storia” – il percorso di educazione alla legalità tra scuola, musica e impegno civile che è iniziato nel settembre 2017 – l’incontro in programma domenica 15 aprile, alle 15, a Filmstudio’90 (ingresso libero e gratuito). La tavola rotonda vedrà tra gli ospiti: Cisco, ex cantante dei Modena City Ramblers e coautore della canzone “i 100 passi” ispirata all’omonimo film su Peppino Impastato, la giovane promessa del rap italiano Mr. Dailom – Tutto il programma

Varese – Sabato 14 Aprile, alle 10.00, alla Sala Matrimoni del Comune di Varese, verrà presentata “La Nuova Carta dei Diritti della Bambina: presentazione e adozione” FIDAPA BPW-Italy – Tutte le informazioni

Varese – Sabato dalle ore 9.00 alle ore 18.00 mercatino di artisti, artigiani, hobbisti Piazza Giovine Italia, Vie Rossini e Donizetti.

Varese – Domenica visite guidate al rifugio antiaereo dei Giardini Estensi di Varese

Visite guidate a cadenza oraria in un luogo affascinante della città di Varese: il rifugio antiaereo dei Giardini Estensi, dalle ore 10.00 alle ore 17.00. Punto di ritrovo presso via Lonati, 10. Eccezionalmente, in tale occasione, saranno garantite anche due fasce di visita su prenotazione, alle ore 9.30 e alle ore 10.30, a contributo libero di almeno 4 €, che potrà essere versato al momento della visita. Per il resto della giornata le visite, sempre a cadenza oraria, non necessiteranno di prenotazione e saranno a contributo libero. In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata alla domenica successiva. info@archeologistics.it – cell. +39 328 8377206

Varese – Sabato incontro “La fotografia tra arte e impegno sociale”, ore 17.00 al Civico Museo d’arte Moderna e Contemporanea Castello di Masnago (Via Cola di Rienzo, 42). Tavola rotonda nell’ambito del Festival Fotografico Europeo. Intervengono Pino Albertelli, Ugo Panelli, Giovanni Sesia, Claudio Argentiero.

Varese – Appuntamento domenica alla Libreria Sacco di Varese con Letture “On Air” Contaminazioni#INbiblioteca. Dalle ore 15.00 alle 17.00 alla Biblioteca Civica del Comune di Varese (Via Sacco, 9). LAAFM, la webradio del Liceo Artistico Angelo Frattini, è il nuovo laboratorio multimediale dell’istituto scolastico varesino. Insieme allo storico laboratorio di musica e teatro Artistichorus, sarà protagonista del progetto #INbiblioteca per due pomeriggi dedicati alla lettura “ad alta voce”.

Varese – “Un concerto con i Gospel”, appuntamento dalle 18 alle 20 alla Biblioteca Civica Comunale. I Gospel, vengono dall’estremo nord della provincia dei laghi e ci portano uno speciale set acustico, con le canzoni del loro primo, omonimo disco, uscito l’anno scorso e prodotto dal compaesano Marco Ulcigrai (Il Triangolo / I Ministri / Le luci della centrale elettrica). Una piccola e potente raccolta fatta di blues e garage, melodie venate di soul e testi introspettivi.

Varese – Il concerto che l’organista Nicola Bisotti terrà sabato 14 aprile, alle 20.45, presso la chiesa di S. Massimiliano Kolbe a Varese, sarà dedicato alle due forme che delineano il corpus organistico bachiano, le composizioni libere e le elaborazioni su corale.

Sacro Monte – Sacro Monte una montagna da vivere. Domenica conferenza nell’ambito del ciclo di tre incontri dal titolo”Sacro Monte d’altri tempi”. Ore 15.00, Centro Espositivo Mons. Pasquale Macchi alla prima cappella. Un incontro speciale per conoscere come si viveva un tempo a Sacro Monte, quali erano le attività che gli abitanti svolgevano, chi si incontrava e come si arrivava al Santuario e al borgo.

In apertura d’incontro verranno presentati i video degli “Anziani protagonisti” e a seguire la Dott.ssa Sara Fontana dell’Università degli Studi dell’Insubria – International Research Center for Local Histories and Cultural Diversities terrà la conferenza dal titolo “Il primo corso di alpinismo al Campo dei Fiori e il Sacro Monte nei ricordi di Angiolino Bianchi”. Ingresso libero e gratuito

Per informazioni: 366 4774873 – 328 8377206 – info@sacromontedivarese.it.

Sacro Monte – Domenica alla scoperta delle Ville Liberty del Campo dei Fiori con le “Uscite Narranti”. Appuntamento alle ore 15.00 da Piazzale Pogliaghi, S.ta Maria del Monte. Le ville Edera, De Grandi e Mercurio sull’onda della creatività dell’architetto Sommaruga. Un ambizioso progetto turistico che é stato bruscamente interrotto dalla Grande Guerra. Durata 3h circa. www.officinambiente.org

Schiranna – Alla Schiranna c’è ancora il Luna Park.

Lissago – “Chi ha il diabete non corre da solo”, organizzazione a cura di Adiuvare Onlus. Domenica, ritrovo ore 9.00 al Campo sportivo di Lissago. Manifestazione sportiva per sostenere iniziative e progetti rivolti a migliorare la cura del

diabete di bambini e adulti presso l’Ospedale del Ponte e di Circolo di Varese. Partenza ore 10.30, stand gastronomico aperto dalle ore 12.30, camminata non competitiva di 2500 metri. Gara podistica campestre di 6000 metri. In caso di pioggia la manifestazione viene rimandata a domenica 22 aprile info@adiuvare.it

o contattare il numero 339.1115783.

Casalzuigno – Sabato e domenica a Villa Della Porta Bozzolo tornano “Le Giornate delle Camelie”, dalle ore 10 alle 18, in collaborazione con la Società Italiana della Camelia. Durante la manifestazione gli ospiti potranno scegliere tra numerose piante di camelia, acquistarle e visitare una mostra del fiore reciso dedicata alle “Forme dei fiori di Camelia: da peoniforme ad anemoniforme”, con quasi 100 varietà provenienti da Villa Anelli, Oggebbio (VB), famosa in tutto il mondo per la sua straordinaria collezione. Ma non solo – Tutto il programma

Angera – Durante il fine settimana (sabato e domenica)Coccosauri organizza ad Angera un raduno di cani bovari svizzeri. Domenica, sul lungolago, pomeriggio è in programma uno spettacolo degli sbandieratori lariani e una sfilata di cani nello spazio del Circo Orfei.

Sesto Calende – Il Mercato di Campagna Amica sbarca nella città dove il lago Maggiore restituisce le sue acque al Ticino: ed è un “Fiume di Sapori” quello che, da domani, sabato 14 aprile, attende i cittadini che vorranno fare la spesa “a chilometro zero” nella nuova realtà che è parte della più ampia rete di farmer’s market a livello nazionale. L’AgriMercato si terrà ogni secondo sabato del mese sul lungofiume, in piazza Garibaldi.

Castiglione Olona – Nuovo appuntamento per la rassegna “Te con l’autore” organizzata dall’associazione Borgo Antico di Castiglione Olona. L’appuntamento è per domenica 15 aprile alle 16 al caffè Lucioni. Ospite dell’incontro scrittrice Cesarina Briante, che presenta il suo ultimo lavoro “Misteri e storie degli antichi borghi d’Insubria“, Editore Macchione.

Induno Olona – Torna puntuale, come ogni secondo sabato del mese, il Mercato della terra del Piambello organizzato con la collaborazione di Slowfood. Sabato 14 aprile il mercatino dei prodotti a km zero sarà all’insegna della primavera e dei suoi sapori e profumi. Le bancarelle dei produttori locali saranno nel piazzale di via Jamoretti, in località San Cassano a Induno Olona, dalle 9 alle 14. – Tutto il programma

Induno Olona – Arte Casa crea un fil rouge con il Fuorisalone di Milano

Sabato 14 aprile, alle ore 18, secondo incontro di presentazione della pergola bioclimatica presso il Garden Le Selve di Induno Olona – Tutto il programma

Cavaria con Premezzo – “Porte aperte” alla Protezione civile cavariese. I volontari del Gruppo Emergenza Territoriale presentano le diverse squadre e attività, in un evento in cui si potrà “toccare con mano” – Tutto il programma

Busto Arsizio – Sabato 14 aprile alle 18.00 in Villa Ottolini Tosi tornano gli “Incontri Chitarristici e Mandolinistici Bustesi, con il quartetto “Renzo Pistoletti”. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Domenica 15 aprile torna, nella rinnovata veste di concorso, “Arte nei Cortili”, consueto appuntamento organizzato dal Centro Artecultura Bustese con il patrocinio del Comune, che permetterà di scoprire angoli caratteristici del centro della Città mentre si visita una mostra d’arte all’aperto, movimentata anche da performance teatrali e musicali. – Tutto il programma

Somma Lombardo – È in arrivo la prima edizione di Volandia Comics & Games, che si terrà a Volandia il 14 e 15 Aprile 201. Una full immersion nel mondo del fumetto, del gioco e dei cosplay. Due giorni in cui il museo, oltre ai 60.000mq di esposizione di aerei, elicotteri, modellin che ripercorrono la storia dell’aeronautica mondiale e delle aziende e i personaggi che hanno reso grande questo settore, offrirà ai suoi visitatori una vasta area espositiva in cui tra un fumetto e l’altro troveranno spazio giochi, incontri, proiezioni, mostre, workshop e laboratori. – Tutto il programma

BAMBINI

Varese – “Artisti si diventa. Speciale tempera” con Villa Panza Kids, dalle ore 15 alle ore 17.00 a Villa Panza-Fai (Piazzale Litta, 1). – Tutto il programma

Varese – Sabato 14 aprile alle ore 16.30 presso la libreria “Potere ai bambini” (Via Robbioni 39 Varese) si terrà l’incontro con Elisa Castiglioni, autrice di “Desideria” (Editrice Il Castoro, 2017). – Tutto il programma

Induno Olona – Di creatività, colori e ritagli in questi anni se ne sono visti davvero tanti alla Biblioteca comunale di Induno Olona. Da sabato 14 aprile una mostra supercolorata racconta i tanti laboratori che hanno coinvolto i bambini del paese, esponendo i lavori realizzati dal 2013 al 2018. – Tutto il programma

Gallarate – Sabato 14 aprile alle ore 16.00 e alle ore 17.10 Gioca Bimbo di Gallarate presenta spettacolo teatrale “Storie del bosco” di e con Michela Cromi.

TEATRO

Varese – “Il sogno vivente di una grande famiglia circense”. Sabato sera alle ore 21.00, al Teatro di Varese di Piazza Repubblica. “Anime volanti” è sia un progetto, sia uno spettacolo tra arti circensi, danza, teatro e nuove tecnologie che ha come finalità il rilancio del Circo nelle sue nuove forme espressive, senza più l’utilizzo degli animali ma avvalendosi dell’intreccio di più arti performative miscelate e

integrate fra loro.

Varese – L’asino, la luna e altre poesie. Una serata con Agostino Celti. Venerdì 13 aprile, alle 21 al Teatro Santuccio, canzoni e liriche d’autore aspettando il nuovo album del cantautore milanese – Tutto il programma

Sabato, invece, al Santuccio concerto “In equilibrio tra ispirazione e perfezione

Trio flauto traverso, violoncello e pianoforte (Guccione, Shugaev, Merli)”, ore 21.00. Il sentimento sarà il principale protagonista di questo concerto: a partire da alcuni spiragli provenienti dal mondo “classico” di Haydn fino ad arrivare all’impeto romantico di Robert Schumann ed alle geometrie spirituali di Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Cocquio Trevisago – Si svolgerà sabato 14 aprile alle ore 21 il prossimo spettacolo teatrale organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cocquio: come di consueto si terrà presso il bellissimo Teatro Soms nella frazione di Caldana, e questa volta si tratta di uno spettacolo di cabaret, dal titolo “Il rapporto di coppia”, interpretato dal comico Italo Giglioli. – Tutto il programma

Cassano Valcuvia – Al Teatro Comunale di Cassano Valcuvia, nell’ambito della stagione teatrale organizzata da Teatro Periferico, va in scena, alle 21 del 14 aprile, Terra matta, un monologo di un attore con sedia e musica, interpretato e diretto da Stefano Panzeri. Si tratta della terza e ultima parte di una trilogia che ripercorre tutta la vita di Vincenzo Rabito (1899-1981), bracciante semianalfabeta, autore di una singolare autobiografia – Tutto il programma

Porto Valtravaglia – Terzo appuntamento della Rassegna Teatrale di Porto Valtravaglia, sabato 14 aprile, alle ore 21.00, presso il Salone Comunale Colombo. In scena lo spettacolo “Caino Royale” per la regia di Rita Pelusio che presenta una divertente commedia, che trasforma Caino e Abele in due clown dai ruoli opposti, per riflettere con ironia sull’istinto della violenza. – Tutto il programma

Bisuschio – A teatro con le bugie degli Instabili. Venerdì 13 aprile alle 21 al Cineateatro San Giorgio, la compagnia propone il suo ultimo lavoro, una divertente commedia intitolata “Le bugie hanno le gambe corte” – Tutto il programma

MUSICA e SERATE

Varese – Al Twiggy di Via De Cristoforis venerdì 13 Dj set con una nuova serata all’insegna della migliore musica rock, pop ed elettronica nazionale ed internazionale in tutte le sue sfaccettature: indie, new wave, electro. Alla consolle Fabrizio Peccerillo e Roberto Vitali. Sabato sera serata Art’N’Roll un mix esplosivo di musica, arte e follia. La musica avrà il ritmo indiavolato di veri animali da palcoscenico, i Boom Boom Shakers: una miscela di Rock’N’Roll esplosivo per scatenarsi senza ritegno, come faranno i ballerini Ann & Phil, che vi daranno una dimostrazione di Rockabilly Jive. Ingresso libero alle serate.

Varese – Alle Cantine Coopuf, domenica dalle 18.30 alle 21.00: Live in trio di Cisco Bellotti che proporrà brani del suo repertorio e dei Modena City Ramblers. Alle 20, live del rapper varesino Mr. Dailom. – Mr.Dailom Official. Ingresso libero e gratuito. L’evento è parte dell’incontro “Tutta Un’Altra Storia”.

Albizzate – Sabato sera live degli Otu al The Family (ore 22, ingresso libero). Gli OTU sono Francesco Crovetto (batteria, sampler) e Isaia Invernizzi (chitarra, Omnichord, sampler). Il loro genere è Instrumental hip hop, experimental hip hop, elettronica. CLAN è il loro album di esordio.

Busto Arsizio – Al Circolo Gagarin venerdì aperto, sabato torna la “Dark Was The Night” che vedrà di scena Francesco Più e Wudu Men. Domenica assemblea dei soci e un’intera serata dedicata al cinema di “serie B” per il weekend del Circolo Gagarin di Busto Arsizio – Tutto il programma

ARTE

Varese – A Villa Panza è stata inaugurata la mostra del grande artista contemporaneo Barry X Ball , “The End Of History”. L’esposizione vede oltre cinquanta opere dell’artista, dagli anni ’80 ad oggi. Aperta tutto il fine settimana dalle 10 alle 18 – Tutte le informazioni

Varese – Marcello Morandini in mostra alla Galleria PUNTO SULL’ARTE. Organizzata in occasione della Varese Design Week, la mostra del grande artista, architetto e designer, prosegue fino al 5 maggio. Il vernissage si terrà domenica 15 aprile dalle ore 16 alle 19 con la presenza dell’artista presso la Galleria PUNTO SULL’ARTE in Viale Sant’Antonio, 59/61 a Varese (Casbeno). – Tutto il programma

Gallarate – L’appuntamento con l’architetto progettista del nuovo World Trade Center di New York inaugura la rassegna “ArchiMade 2018, workshop di architettura, urbanistica, design. Città di Gallarate”. Sabato 14 aprile 2018, alle ore ORE 18.30 il MA*GA di Gallarate sarà teatro di un grande appuntamento con Daniel Libeskind, uno dei più importanti esponenti dell’architettura mondiale contemporanea.

Domenica 15 aprile 2018, alle ore 17.00, nella sala degli Arazzi Ottavio Missoni del MA*GA di Gallarate, MICOL FORTI, direttrice della Collezione d’Arte Contemporanea dei Musei Vaticani, terrà una conferenza dal titolo Riconquistare il Novecento. Paolo VI e la Collezione di Arte Contemporanea dei Musei Vaticani. – Tutto il programma

CINEMA

