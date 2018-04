Un weekend pieno di musica al Circolo Gagarin

Doppio concerto nel primo weekend di aprile per il Circolo Gagarin di Busto Arsizio. Come sempre i locali di via Galvani apriranno le loro porte da venerdì a domenica. Ecco il programma di questo weekend

VENERDI’ 6 APRILE – h. 22:00

live LAST MINUTE TO JAFFNA + THE SINGER IS DEAD

Più di una decade sui palchi per i torinesi Last Minute To Jaffna e già sul palco con i mostri sacri del genere tra cui i bostoniani ISIS, vengono a suonarci il nuovo disco “Quattro”, che sposta ancora un po’ più in là un orizzonte musicale fatto di heavy riffs, soundscapes atmosferici, passaggi delicatissimi e vortici psichedelici. Aprono i The Singer Is Dead da Milano, post-rock strumentale e tanta matematica applicata alla musica. Ingresso up to you (offerta libera) riservato ai soci ARCI.

SABATO 7 APRILE – h. 22:00

live MOMBU [from ZU e NEO] + BANG BANGALOW

Luca T. Mai è il sassofonista degli ZU. Antonio Zitarelli è il batterista del trio jazz romano NEO. Insieme sono i MOMBU, duo schiacciassi dove si scontrano frontalmente ritmi tribali, improvvisazioni jazz, sfuriate hardcore e impatto metal. Afro-grind, voodoom, jazz-core, afro-metal, ci sono mille definizioni fantasiose per questa creatura che pulsa al meglio quando viene vista dal vivo. Imperdibili. Aprono i Bang Bangalow, southern rock’n’roll coi chitarroni da Milano. Ingresso riservato ai soci ARCI, sottoscrizione 5 euro.