Un weekend di Silent Disco al Museo del Tessile

Dopo l’enorme successo della scorsa notte di Carnevale, la festa silenziosa organizzata dall’Associazione Culturale “Le Officine ” ritorna a grande richiesta per un intero weekend. Dal 27 al 29 Aprile l’appuntamento è nello storico Museo del Tessile nel cuore di Busto Arsizio.

Un evento molto speciale che per il terzo anno consecutivo coinvolge la città in una grande serata di divertimento e musica nel completo rispetto della quiete pubblica. La musica suonata contemporaneamente dai tre dj (ciascuno con un genere musicale differente) sul palco è silenziosa grazie a un sistema di diffusione con centinaia di cuffie wireless luminose, e selezionabile attraverso i tre canali delle cuffie, elementi che hanno sempre conferito a questo format un enorme successo in tutta la Provincia di Varese e non solo.

“Il Museo del Tessile è il fiore all’occhiello della città di Busto Arsizio e ogni volta che organizziamo un evento tra le sue storiche mura vogliamo trasferire questa grande emozione a tutti i partecipanti”, spiegano gli organizzatori. Così “questa festa speriamo possa essere la perfetta introduzione a un’estate ricca di nuovi eventi e iniziative in una città che ha sempre regalato enormi soddisfazioni e una caldissima accoglienza alla nostra associazione nata a Cassano Magnago”.

La Silent Disco avrà inizio alle 21.30 e in caso di maltempo l’evento sarà al coperto. La distribuzione delle cuffie inizierà alle 21 e per il noleggio è necessario un documento di identità originale e un contributo di 10 euro.