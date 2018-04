Un’eredità indimenticabile: Matteo termina l’avventura in TV

È finita l’avventura di Matteo all’Eredità.Un’uscita di scena con onore e un bottino non indifferente: 190.000 euro in gettoni d’oro, che non saranno proprio tutti tutti vista la tassazione, ma sono sempre un bel gruzzoletto.

«È stata un’esperienza molto divertente – commenta Matteo Failla sconfitto ai rigori dopo due vittorie nel gioco a quiz di Rai1 condotto da Carlo Conti – Questa sera ho sentito molta competizione, c’erano concorrenti agguerriti. Ma va bene lo stesso».

Il giovane varesino di 21 anni ha ancora in circolo l’adrenalina di una tre giorni impegnativa ma anche emozionante: « Sono stati tutti molto accoglienti, mi hanno aiutato a stare davanti alle telecamere. All’inizio mi sembrava di essere all’esame di maturità, quando sei testo perchè non sai che domande faranno. Poi, piano piano, ho preso il ritmo ed è stato tutto più facile».

«Era da tempo che seguivo la trasmissione dal mio divano. Così ho provato a dare le risposte anche dal vivo. È andata bene. In effetti non credevo che sarebbe andata così. Avevo pensato di partecipare per pubblicizzare un po’ la mia band, la Rock Therapy. Ma è andata meglio del previsto».

E ora cosa farai con il denaro vinto? « Sicuramente servirà per i miei studi. Sono al secondo anno di Conservatorio e voglio trovare la mia strada nella musica. Poi porterò la mia famiglia in vacanza. Sono stati i miei primi fan, mi hanno sostenuto e ora voglio festeggiare».

Matteo vuole ringraziare anche i tanti varesini che lo hanno sostenuto: « Ho visto l’affetto e il calore di tante persone. Grazie a tutti per i complimenti. È stata davvero un’esperienza che non dimenticherò».