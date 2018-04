Uyba, in cinque verso la maglia azzurra

L’avvicinamento al secondo appuntamento di semifinale – si giocherà domenica 8 di nuovo a Novara, ore 17 – è stato caratterizzato in casa Unet E-Work Busto Arsizio dall’arrivo delle convocazioni per l’estate azzurra.

Una “missiva” ricca per la società di viale Gabardi: tra i nomi del commissario tecnico dell’Italia, Davide Mazzanti, ci sono infatti ben cinque “farfalle”, anche se nel gruppo non è compresa Valentina Diouf, il cui rapporto con l’azzurro rimane piuttosto complicato.

Mazzanti ha quindi chiamato la regista Alessia Orro, il libero Ilaria Spirito, la schiacciatrice Alessia Gennari e le centrali Beatrice Berti e Alexandra Botezat. Naturalmete tutte le atlete ancora impegnate nei playoff non risponderanno subito alla convocazione della Nazionale ma lo faranno via via che la loro stagione con i club sarà terminata.

Soddisfazione intanto anche per la Sab Volley Legnano, retrocessa in A2 ma gratificata dalla chiamata di Alice Degradi mentre la nostra provincia sarà rappresentata anche dall’albizzatese Lucia Bosetti, oggi in forza a Scandicci. (foto in alto: Orro in azzurro / Federvolley)

Il “gruppone” azzurro sarà formato da ben 28 giocatrici, un po’ perché l’elenco degli impegni è molto ricco, un po’ perché il c.t. e la federazione comprendono nell’elenco anche diverse giovani in prospettiva di Tokyo 2020. Le convocate saranno suddivise in due gruppi (intercambiabili): quello seniores inizierà a preparare la Nations League, quello più “verde” invece penserà ai Giochi del Mediterraneo. Il tutto nell’ottica di creare la dozzina più forte per i Mondiali che si disputeranno in Giappone tra il 30 settembre e il 21 ottobre, obiettivo principale della stagione internazionale.

L’ELENCO COMPLETO