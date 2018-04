Uyba, dentro o fuori

Mercoledì 11 aprile (inizio gara ore 20:30, apertura casse e cancelli ore 19) sarà una serata bollente al Palayamamay dove le farfalle della Uyba si giocheranno il tutto per tutto contro la Igor Gorgonzola Novara.

Dopo le due sconfitte (meritatissime) contro le piemontesi in quel del PalaIgor, stavolta Stufi e compagne tenteranno di tenere acceso un lumicino di speranza sfruttando il fattore campo e una tifoseria che si preannuncia calda.

Ancora in forse la presenza in campo di Valentina Diouf, che potrebbe calcare il taraflex ma sta ancora continuando il suo percorso di recupero per l’infortunio alla schiena.

Alle biancorosse servirà una prestazione senza errori per contrastare le novaresi che sicuramente hanno la possibilità di chiudere la serie.

Appuntamento speciale per coach Marco Mencarelli che festeggerà al sua centesima presenza sulla panchina biancorossa: «Dovremo dare il tutto per tutto perché ora giochiamo in casa e non vogliamo deludere il nostro pubblico. Novara è ovviamente fortissima, ma il Palayamamay è un fattore importante per noi, come dimostrano i risultati di tutta la stagione. Dovremo scendere in campo con la prospettiva di giocare due gare qui, e dunque di allungare la serie a gara 4».

In caso di vittoria la UYBA tornerà in campo, sempre al Palayamamay, sabato 14 aprile, alle ore 20:30.

Unet E-Work Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara

Unet E-Work Busto Arsizio: 1 Piani, 2 Stufi, 5 Spirito (L), 6 Gennari, 7 Dall’Igna, 8 Orro, 9 Wilhite, 13 Diouf, 14 Bartsch, 15 Berti, 16 Negretti, 17 Chausheva, 18 Botezat.

Igor Gorgonzola Novara: 1 Vasilantonaki, 2 Camera, 4 Plak, 5 Gibbemeyer, 7 Enright, 8 Skorupa, 9 Bonifacio, 10 Chirichella, 11 Sansonna (L), 12 Piccinini, 15 Zannoni, 18 Egonu.

Arbitri: Bartolini-Canessa