Il Varese batte il Castellazzo. Speranze ancora vive

Il Varese torna a vincere al “Franco Ossola” dopo quasi sei mesi. Il 2-0 rifilato a un Castellazzo poco incisivo fa sorridere i tifosi biancorossi dopo il successo dello scorso 1 novembre contro il Pavia, sempre per 1-0. Decidono la gara le reti nel primo tempo di Pedrabissi e Palazzolo, due lampi in una gara giocata a ritmi bassi da entrambe le parti e senza grandi emozioni. La vittoria è però molto importante per la classifica: la squadra di mister Tresoldi grazie a questi tre punti sorpassa la Varesina e il Seregno e può così credere nuovamente alla salvezza diretta. I risultati sugli altri campi dicono che tutto è ancora aperto, ma settimana prossima, ancora a Masnago, i biancorossi dovranno superare il duro ostacolo Chieri.

FISCHIO D’INIZIO – Non può sbagliare il Varese, che deve battere il già retrocesso Castellazzo e provare a migliorare la propria posizione di classifica per la corsa salvezza. Mister Tresoldi deve fare a meno degli infortunati Ghidoni, Muca e Simonetto e dello squalificato Arca. Cambio di modulo per i biancorossi, che passano al 4-3-2-1 con Ferri e Simonetto centrali di difesa, mentre Bizzi recupera e va in porta. Fasce difensive presidiate da Fratus e Balconi, nel centrocampo a tre Monacizzo è il centrale, ai suoi fianchi Morao e Battistello. In attacco Palazzolo e Zazzi agiscono alle spalle di Pedrabissi. Per il Castellazzo di mister Merlo lo schema è il 4-4-2 con Rosset e Piana in attacco, mentre l’ex Innocenti – uno di quelli della vertenza – parte largo a sinistra.

IL PRIMO TEMPO – Primo caldo, ritmi bassi e gara poco emozionante nei primi minuti, con il Varese in possesso palla contro un Castellazzo chiuso nella propria trequarti. Basta un lampo a spostare gli equilibri: al 18’ bello scambio tra Fratus e Palazzolo, palla per il taglio di Pedrabissi che in diagonale sigla il vantaggio biancorosso. La trama della gara non cambia dopo la rete dei ragazzi di mister Tresoldi, con il Castellazzo incapace di portare pericoli. Al 36’ seconda accelerazione della gara e secondo gol del Varese: Battistello serve Zazzi, appoggio in mezzo per Palazzolo che con il piatto destro batte Bertoglio per il 2-0. Il primo tempo termina senza recupero e senza altre emozioni.

LA RIPRESA – Parte con migliori intenzioni il Castellazzo, che prova ad approfittare di un Varese rilassato. I piemontesi costruiscono un paio di discrete occasioni: all’11’ Innocenti di testa manda direttamente tra le braccia di Bizzi sprecando il bel cross di Benabid, mentre al 24’ Piana prova la “furbata” mettendo in rete di mano, ma l’arbitro è attento, annulla il gol e ammonisce l’attaccante ospite. Il Varese fa poco per chiudere la gara, mister Tresoldi si gioca le carte De Carolis – per Pedrabissi – e Lercara per Morao, uscito acciaccato. Non cambia però l’andamento della gara, il Varese tiene più distante possibile dalla propria porta il Castellazzo, che non fa molto per contrastare i biancorossi, e fa passare il tempo. Dopo 3’ di recupero l’arbitro sancisce la fine della gara e consegna tre punti molto importanti al Varese per la volata salvezza.