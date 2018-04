Varese, battere il Chieri per sperare ancora

La vittoria contro il Castellazzo ha dato nuove energie e portato altre speranze al Varese. I risultati sugli altri campi hanno aiutato la squadra di mister Paolo Tresoldi, che con due vittorie nelle ultime due giornate di campionato può ancora sperare nella salvezza diretta.

Molto dipenderà dalla gara di domenica 29 aprile (ore 15.00), quando al “Franco Ossola” arriverà il Chieri.

Il Castellazzo non era certo un avversario temibile, essendo già condannato matematicamente alla retrocessione. Discorso diverso sarà affrontare il Chieri, quarta in classifica e già sicura di prendere parte ai playoff.

Mister Tresoldi recupera dalla squalifica Paolo Arca, che dovrebbe essere schierato sulla fascia sinistra della difesa a quattro, completata dai centrali Rudi e Ferri – Simonetto risulta ancora nella lista degli infortunati – e dal laterale destro Fratus.

Qualche acciacco per Battistello e Monacizzo, che in ogni caso dovrebbero essere a disposizione domenica, in forse invece la presenza di Ba, ancora non al meglio. Il 4-3-3 ha avuto un effetto positivo, con un centrocampo più compatto. Possibile quindi che nell’undici titolare ci sia ancora Morao in mediana, mentre in attacco Zazzi e Palazzolo supportino Pedrabissi.

Il Chieri arriva da una vittoria sofferta contro il Seregno: risultato che ha aiutato anche il Varese in ottica classifica. Gli azzurri piemontesi vogliono blindare il quarto posto in classifica e arriveranno al “Franco Ossola” forti di otto risultati utili consecutivi con sei vittorie e due pareggi.

Lo schema base di mister Vincenzo Manzo è il 4-3-3; nel tridente d’attacco dovrebbe trovare spazio l’ex biancorosso Luca Piraccini, a riposo nell’ultima sfida.

Le diretta di VareseNews è già attiva (guarda qui). Potrete commentare in diretta e interagire con l’hashtag #direttavn e #varesechieri via Instagram e Twitter.