Varese entusiasta per Alicia Giménez-Bartlett

Sala Montanari stracolma di persone arrivate ad ascoltare Alicia Giménez-Bartlett. La scrittrice spagnola presentata da Cristina Faravelli per la libreria Ubik che ha organizzato l’incontro, ha incantato il pubblico.

Una di quelle belle occasioni da non perdere per chi ama la cultura, i libri e nello specifico scoprire qualcosa in più dell’ispettrice più nota d’Europa. La Bartlett non si è sottratta e ha raccontato retroscena della sua creatura che, come spesso accade, trascina il suo ultimo libro in cima alle classifiche anche in Italia.

Alicia Giménez-Bartlett arriva al decimo romanzo con Petra protagonista. Mio caro serial killer, Sellerio editore, è amaro, pieno di questioni sociali toste. Al centro del racconto c’è il femminicidio e la solitudine che tante persone si trovano a vivere. La scrittrice non si ferma qui però perché mentre la storia si sviluppa affronta altri temi come la malattia mentale e in modo laterale anche la questione Catalana. Non sarà stato un caso che per questa indagine mette insieme una squadra con due corpi di polizia dove Madrid e Barcellona si ritrovano a dover collaborare.

Tanti i commenti entusiasti per l’incontro che ancora una volta, grazie ai diversi operatori, in questo caso la Ubik, permette a Varese di esse teatro di eventi di livello.

Mio caro serial killer – come si legge nella nostra recente recensione – non è solo nella costruzione del giallo, che ogni tanto perde un po’ di intensità a causa di alcuni passaggi dell’inchiesta che si comprende bene come stia girando a vuoto. Ciò che rende godibile il racconto, al di là dell’orrore degli omicidi e della violenza, “se ci si mette a pensare dove comincia e dove finisce la malvagità si rischia di diventare matti” è la relazione tra i tre poliziotti e quello che gli sta intorno. Sono le colazioni, i bar, le tapas, le birre, i dialoghi stretti e pieni di ironia, ma anche la profonda stima e la capacità di sentire l’altro.

Tanti ingredienti che Alicia Giménez-Bartlett riesce ad amalgamare bene senza far diventare la storia una maionese impazzita.

