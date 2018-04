Varese, obbligatorio vincere con il Castellazzo

Il cazzotto di Seregno è stato duro da digerire. Il Varese ha però l’occasione di reagire immediatamente, ospitando domenica 22 aprile (ore 15.00) al “Franco Ossola” il Castellazzo già retrocesso matematicamente.

Le speranze si salvezza diretta sono poche, ma bisogna credere all’obiettivo fino all’ultimo, anche perché il calendario potrebbe dare una mano ai biancorossi. È necessario però tornare alla vittoria.

Mister Paolo Tresoldi esordì sulla panchina del Varese proprio contro il Castellazzo, ottenendo una importante vittoria per 2-0 in Piemonte. Da allora il risultato pieno è stato centrato dai suoi solo in un’altra occasione: 5-0 a Pavia.

Qualche problema di per quanto riguarda la formazione. Bizzi è influenzato e potrebbe lasciare il posto tra i pali a Frigione, Non potranno essere della gara gli infortunati Ghidoni, Muca e Simonetto, così come Arca che è squalificato. In forte dubbio anche Monacizzo, comunque convocato nonostante qualche guaio muscolare, e Ba, ancora alle prese con i problemi alla schiena; il francese non è stato invece stato inserito nella lista.

Nel caso di conferma per il 4-2-3-1, la formazione potrebbe vedere Frigione in porta, Fratus e Balconi sulle fasce di difesa, con Rudi e Ferri in mezzo. A centrocampo potrebbe essere inserito Morao al fianco di Battistello, mentre in attacco probabili le conferme di Zazzi, Palazzolo e Lercara alle spalle di Filomeno.

Il Castellazzo, come già anticipato, è già retrocesso matematicamente e fino a oggi è riuscito a raccogliere solo 18 punti, con appena tre vittorie, l’ultima delle quali risalente addirittura nel girone di andata: 2-1 in casa del Borgaro alla penultima. La squadra piemontese non ha però regalato nulla dopo la sentenza di retrocessione, come dimostra l’ultimo 2-2 strappato in casa del Borgosesia.

La diretta di VareseNews è già attiva (guarda qui). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #direttavn e #varesecastellazzo via Instagram e Twitter.