Il Varese spera ancora: 1-1 in rimonta contro il Chieri

La salvezza diretta resta un obiettivo difficile per il Varese di Paolo Tresoldi ma – appunto – “difficile” non significa “impossibile”. I biancorossi, nell’ultima gara interna della stagione regolare, si prendono un punto contro il Chieri quarto in classifica e tengono accese le speranze di evitare i playout, a patto di battere (domenica prossima) la Varesina a Venegono e a ricevere buone notizie dagli altri campi.

Intanto, si può dire, il Varese non sarà freschissimo ma è ancora vivo: non era scontato guadagnare un pareggio con i piemontesi che certamente, sull’arco dei 90′, hanno creato più occasioni dei ragazzi di Tresoldi. Ma la bella prova di Bizzi tra i pali e qualche aggiustamento tattico con il passare dei minuti hanno tenuto i biancorossi in partita e hanno permesso a Zazzi e compagni di trovare forze “nervose” dopo il gol del Chieri per piazzare una ventina di minuti a ottimi ritmi. Così è maturato il pareggio, prima sfiorato da Battistello (palo) e poi concretizzato dal solito Palazzolo, capace di piazzare la zampata anche in un pomeriggio poco brillante. Purtroppo il numero 20 non sarà della partita con la Varesina perché verrà squalificato.

Ora dunque per i biancorossi si apre una settimana fondamentale: la classifica ora li vede nei playout a quota 40, con alle spalle sia Casale (39) sia Varesina (38) oltre alle retrocesse Derthona e Castellazzo. Il Seregno (41) in questo momento sarebbe ai playout a differenza di Oltrepovoghera e Olginatese (42) ed è proprio su questo gruppo che diventa necessario operare un paio di sorpassi all’ultima curva. Certo, il Varese appare stanco dal punto di vista fisico e certamente è provato da quello societario (ovviamente anche oggi nessuna novità, nonostante le ennesime parole al vento sentite in settimana…) ma come dice Tresoldi, il secondo tempo volenteroso e caparbio di oggi fa ben sperare per Venegono Superiore.

CALCIO D’INIZIO

Pubblico non certo delle gradi occasioni al “Franco Ossola”, dove si presenta un Chieri in rodaggio per i playoff, dall’alto della quarta posizione in classifica occupata dalla squadra di Manzo. Ben più in basso il Varese, che spera ancora nella salvezza diretta ma che più realisticamente vuole fare punti per approcciare i playout col vantaggio del campo.

Tresoldi mette in campo i biancorossi ad “albero di Natale”, con tre interditori davanti alla difesa e la coppia Palazzolo-Zazzi a supporto di Pedrabissi. Tra gli ospiti c’è l’ex Piraccini, schierato alla sinistra di un tridente con Merkaj e Foglia, con quest’ultimo talvolta spostato qualche metro più indietro.

IL PRIMO TEMPO

Cinque corner e un paio di conclusioni ben respinte da Mirko Bizzi è il bilancio della prima frazione da parte del Chieri, che per circa mezz’ora fa la partita costringendo il Varese nella propria metà campo. Le occasioni però non sono così clamorose anche perché i piemontesi mettono sul terreno di gioco più quantità – leggi: pressing, corsa, azioni personali – che qualità, sbagliando più di una volta in impostazione.

Bizzi, dicevamo, è bravo sia sulla staffilata di Pautassi al 7′, sia sul colpo di testa di Benedetto al 13′, con quest’ultimo che – a prima vista – si era liberato del diretto marcatore con uno strattone deciso e non sanzionato.

Il Chieri perde poi proprio Piraccini poco dopo la mezz’ora: scontro fortuito testa contro testa con Monacizzo, il centravanti resta a terra diversi minuti (finirà in ospedale con diversi punti di sutura) ma dopo una evidente medicazione alla testa non riesce a riprendere il gioco. Monacizzo invece, con il “turbante” di garza, prosegue regolarmente la gara. Nel finale del primo tempo il Varese si sistema dal punto di vista tattico, guadagna un po’ di campo ma non trova il modo di colpire.

LA RIPRESA

Purtroppo però la squadra di Tresoldi viene colpita a freddo in avvio di secondo tempo: al 3′ è D’Iglio con un gran tiro da fuori, angolatissimo, a battere Bizzi che ci arriva ma non riesce a deviare. Gol “bacato” da un possibile fallo su Monacizzo, che aveva sventato l’azione precedente ma è stato sbilanciato nel momento in cui stava per opporsi all’autore del gol, ma proteste che non vengono ascoltate dall’arbitro.

La rete però fa da propulsore per il Varese che da lì in avanti vive i migliori 20′ del suo pomeriggio ma ci vuole di nuovo il miglior Bizzi per evitare lo 0-2: il portiere è eccezionale a respingere un tiro ravvicinato di Foglia al 12′. Tresoldi toglie Pedrabissi e Morao, due tra i più volenterosi, e li cambia con De Carolis e Filomeno. Tocca però a Battistello sfiorare il pareggio: cross da sinistra di Zazzi e deviazione un po’ macchinosa ma efficace, con palla che però sbatte sul palo. Per fortuna non c’è tempo di lamentarsi contro la malasorte perché al 20′ arriva l’1-1: lancio geniale di Filomeno per Palazzolo che brucia Pavan sullo scatto e mette in rete.

Con dieci minuti da giocare poi, il Varese ha anche l’uomo in più: secondo giallo a Della Valle (arbitro qui un po’ fiscale) per “tamponamento” su De Carolis e Chieri in dieci. Però i piemontesi non arretrano di un millimetro: D’Iglio fa sibilare una punizione da 35 metri di poco sopra la traversa, poi un tocco di gomito di Ferri in area accende le proteste per un possibile rigore. Il fischio non arriva e il Varese si porta a casa un piccolo punto che può diventare grande tra giorni sette.

VARESE – CHIERI 1-1 (0-0) MARCATORI: D’Iglio (C) al 3′ st, Palazzolo (V) al 20′ st VARESE (4-3-2-1): Bizzi; Fratus, Rudi, Ferri, Arca (Balconi dal 43′ st); Morao (Filomeno dal 16′ st), Monacizzo, Battistello; Palazzolo, Zazzi; Pedrabissi. All. Tresoldi. A disp.: Frigione, Ghidoni, De Carolis, La Ferrara, Lercara, Ba, Manera.

CHIERI (3-4-3): Benini; Benedetto, Ciappellano, Pavan; Campagna (Tettamanti dal 17′ st), Della Valle, D’Iglio, Pautassi; Foglia, Merkaj (Venturello dal 17′ st), Piraccini (Gasparri dal 38′ st). All. Manzo. A disp.: Finamore, Vernero, De Simone, Njie, Vergnano, Sarao.

ARBITRO: Bodini di Trento (Fiore e Torraca).

NOTE. Giornata tiepida e nuvolosa, terreno in discrete condizioni.

Espulso: Della Valle (doppia ammonizione). Ammoniti: Palazzolo, Pautassi, Zazzi, Ferri.

Calci d’angolo: 4-6. Recupero: 4′ e 4′. Spettatori: 700 circa.

CLASSIFICA: Gozzano 82, Como 80, CARONNESE 73, Chieri 68, Pro Sesto 67, Folgore Caratese 55, Inveruno 52, Borgosesia 51, Bra 49, Arconatese 47, Borgaro 46, Pavia 44, Oltrepovoghera 42, Olginatese 42, Seregno 41, VARESE 40, Casale 39, VARESINA 38, Derthona 23, Castellazzo 19.