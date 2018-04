Varesenews ti guida alla scoperta dei campi estivi

La scuola sta per finire e le proposte per quest’estate sono molte. Le stiamo raccogliendo in una mappa per aiutarvi a scegliere quella che fa più al caso vostro.

Inizia il conto alla rovescia, un altro anno scolastico sta finendo e arriva il momento di decidere come i propri figli trascorreranno le lunghe e calde giornate estive mentre i genitori sono impegnati al lavoro.

Oratori o campi estivi? Le cassette della posta si riempiono di volantini, su Facebook si trova di tutto e il rischio è quello di annegare in un mare di offerte.

Nella scelta poi tutto dipende dalle esigenze familiari; gli oratori estivi sono economici e vicino a casa ma se si cercano luoghi in cui, oltre a giocare, i ragazzi possano fare sport particolari o imparare le lingue o le più svariate discipline, allora bisogna rivolgersi ai campi estivi.

Le proposte sono davvero tante: è possibile scegliere in base ai prezzi, all’offerta formativa, al programma più o meno ricco, più o meno intenso.

Per darvi una mano abbiamo pensato di guidarvi alla scoperta di alcuni dei campi estivi, o summer camp, attivi nel varesotto ma anche in altre provincie o regioni.

Nello speciale campi estivi 2018, troverete informazioni circa il luogo di svolgimento del camp, il tema della proposta e i riferimenti per contattare gli organizzatori.

Insomma: “navigate” e troverete senz’altro il posto giusto e le persone adatte a cui affidare il vostro bambino per l’estate e per settembre, prima che inizi la scuola.

Se invece siete tra quelli che stanno organizzando un campo estivo e volete promuoverlo, non esitate a contattarci chiamando il numero 0332 873168 o scrivendo a manuela.degregori@varesenews.it