il varesino Filippo Rovelli vola in prova nel mondiale Supersport 300 ad Aragon

Straordinaria prestazione oggi per i piloti Kawasaki ParkinGO al Motorland di Aragon dove si sta correndo il primo round del mondiale Supersport 300 abbinato alla World Superbike. Al termine della Superpole 2, riservata ai dieci migliori piloti selezionati durante le prove, lo spagnolo Mika Perez ha ottenuto il miglior tempo in 2’07”938 (nuovo record della pista in prova) e domani alle 14.15 in diretta su Mediaset Italia 2 partirà dalla casella n.1 sulla retta di partenza. Eccellente prestazione anche per il 17enne varesino Filippo Rovelli, secondo nella Superpole 1 col tempo di 2’10”288 e migliore degli italiani. Rovelli che è al suo terzo anno di gare domani partirà da una ottima terza fila in P9, posizione totalmente inaspettata alla vigilia.

Dopo la pioggia di ieri, oggi si è provato su pista asciutta. Domani accanto a Mika Perez nativo della città spagnola di Altea partiranno l’olandese Deroue (Kawasaki) e il sudafricano Loureiro. La gara si annuncia avvincente con in griglia 40 moto di 4 diversi Costruttori e piloti di 13 nazioni.

«Siamo partiti in grande forma e siamo pronti per disputare una grande gara domani – ha spiegato il team Owner Giuliano Rovelli, dopo lo shakedown di Valencia a gennaio abbiamo lavorato per affinare la nostra Ninja e a quanto si è visto oggi abbiamo allestito un mezzo competitivo. Mika Perez ha fatto un giro bellissimo che vale anche come nuovo record della pista, mentre Filippo Rovelli che ricordiamolo ha solo 2 anni di gare alle spalle si è qualificato in nona posizione, secondo nella Superpole 1 e migliore italiano in assoluto. Per domani siamo elettrizzati e carichissimi, l’obiettivo è il podio».

Programma

Domani: 8.50 Warm Up 14.20 Gara – previsioni Meteo Sole 23°

In TV: diretta Mediaset Italia 2 domenica alle 14.15

