Il varesino Matteo Failla in gara all’Eredità su Rai1

Un varesino all’Eredità. Questa sera, lunedì 16 aprile, alle 18.45 alla trasmissione televisiva condotta da Carlo Conti, che continua il lavoro di Fabrizio Frizzi, sarà in gara il giovane Matteo Failla. Ventun anni, un diploma di liceo scientifico ottenuto brillantemente al Ferraris di Varese, ora è al secondo anno di conservatorio a Como.

Sin dall’età di 6 anni studia pianoforte e fa parte di una band: la Rock Therapy. Appassionato di musica lirica, è anche tenore.

Tanti i sogni nel cassetto, tutti appartenenti al mondo musicale: direttore d’orchestra o di coro, compositore di colonne sonore, pianista di sala in teatro. Molte idee e una grande determinazione: spera in quest’avventura televisiva per veder realizzato qualcuno dei suoi desideri.