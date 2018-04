Il varesino Matteo Failla vince 90 mila euro all’Eredità

Una grande vittoria per Matteo Failla, il giovane di Avigno che questa sera (lunedì 16 aprile) ha partecipato alla trasmissione televisiva condotta da Carlo Conti, che continua il lavoro di Fabrizio Frizzi. Matteo ha vinto ben 90mila euro e domani sarà ancora in gara.

Ventun anni, un diploma di liceo scientifico ottenuto brillantemente al Ferraris di Varese, ora è al secondo anno di conservatorio a Como. Domani sera sarà ancora in gara, «Non mi aspettavo sicuramente di vincere, sono contentissimo – commenta Matteo che nella vita studia al Conservatorio di Como -. Con i soldi della vittoria sicuramente continuerò gli studi. Il mio sogno è quello diventare maestro collaboratore in teatro, suonare in varie ensemble di musica da camera, scrivere musiche per film o dirigere un’orchestra o un coro».