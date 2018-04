Venerdì sera “in corto” con il Fotocinevideoclub

Continuano gli appuntamenti del Fotocinevideoclub Verbano a Sesto Calende.

Questa sera, venerdì 6 aprile, alle 21 è in programma “Idee in Corto“, rassegna di cortometraggi a cura e con interventi di Mario Ferdeghini. La serata a ingresso gratuito si terrà in Sala Varalli.

I titoli dei Corti in programma

Fotocinevideoclub Verbano è un’associazione culturale senza fini di lucro, attiva dal 1962, che promuove e sostiene la fotografia e la cinematografia in tutte le sue forme. L’associazione organizza incontri con gli autori e e di didattica e confronto tra gli associati, mostre, corsi e concorsi aperti a tutti gli appassionati dell’immagine e dell’arte.

Gli appuntamenti del Fotocinevideoclub Verbano sono gratuiti e si tengono a settimane alterne il venerdì sera dalle 21:00, presso la Sala “Elso Varalli”, al primo piano del Palazzo Comunale di Sesto Calende (VA) in Piazza Mazzini, 16.