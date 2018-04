Venti candeline per il centro anziani Primavera

Vent0anni e non sentirli. Si è da vent’anni che il centro anziani “Primavera” con a capo la sua instancabile promotrice Carla De Guglielmi ed i suoi collaboratori è sul territorio di Cuveglio, con moltissime iniziative di carattere sociale e ricreativo.

Dando ampio spazio a tutti gli anziani e non del paese e della vallata, con molteplici attività: tombole, tornei di Burraco, cene, feste, balli e intrattenimenti vari.

Ecco che per il 20′ anniversario ha pensato di fare il Primo Maggio 2018 una grande festa in piazza Marconi 1 (piazza del Comune di Cuveglio).

Programma della giornata:

ore 12.00 consegna riconoscimenti

ore 12.30 aperipranzo per tutti ed a seguire un allegro spettacolo popolare “I Tencitt” di Cunardo al termine dessert per concludere in bellezza la giornata. In caso di maltempo La manifestazione si terrà presso la sala Polivalente di piazza Marconi.