Verde pulito, partecipa anche l’Assessore

Alla fine da prati e boschi della verde Valcuvia sono stati sottratti alla natura che proprio in queste settimane si sta risvegliando ben due camioncini pieni di schifezze.



Gomme, bottiglie, plastica e rifiuti vari: tutti in discarica grazie al prezioso lavoro dei volontari della Proloco e delle associazioni attive in paese per tenere l’ambiente pulito.

Tra gli ospiti anche una visita gradita: l’assessore regionale all’ambiente Raffaele Cattaneo che ha presenziato alle pulizie di primavera assieme al sindaco di Azzio Davide Vincenti.

Cattaneo ha incontrato anche una delegazione di piccoli volontari e ha posato per le foto, senza dimenticarsi di provare un’auto a pedali, emblema dei trasporti a emissioni zero, veicolo senza motore che partecipa alle gare di velocità che stanno prendendo piede da queste parti.