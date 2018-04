In vetta in funivia, cinque panorami “comodi” e spettacolari

Tipologia itinerario: Gita per famiglie/Relax per due

Una bella giornata di sole, che fate? Vi viene voglia di stare all’aria aperta, di passeggiare e magari di rilassarvi davanti a un panorama da favola o siete invece tra quelli che non hanno per niente voglia di camminare ma vorrebbero scattare una foto con alle spalle uno sfondo spettacolare? Abbiamo pensato ad alcune idee che potrebbero mettere tutti d’accordo. Cinque itinerari diversi con un punto in comune: alla vetta non si va a piedi, ci si arriva in funivia*.

Da Stresa al Mottarone in funivia

Da Carciano di Stresa, in riva al lago di fronte all’Isola Bella, parte la Funivia Stresa-Alpino-Mottarone che, con un tragitto della durata di 20 minuti, raggiunge quota 1491 metri. È possibile salire fino alla cima del Mottarone con la “Seggiovia Mottarone Vetta”, ammirare lo stupefacente panorama che consente di spaziare a 360° dalla Pianura Padana alle cime delle Alpi, dalla vetta del Monte Rosa alla vista dei sette Laghi.

In cima al Monte Tamaro

1530 metri e una vista da sogno. Da aprile a inizio novembre è possibile godersi il panorama dal Tamaro grazie anche alla telecabina che da Rivera sale all’Alpe Foppa. Il Monte Tamaro offre inoltre ai visitatori tante possibili attività: dal parco avventura alla visita alla Chiesa di Santa Maria degli Angeli oltre a una vastissima rete di sentieri e percorsi immersi nella natura.

Il lago Maggiore dal Sasso del Ferro

Da Laveno Mombello si sale in telecabina fino quasi alla sommità del monte Sasso del Ferro (1.100 metri di altitudine) da dove si può ammirare un panorama incredibile sul lago Maggiore. Il percorso dura circa 16 minuti.

Da Como a Brunate in funicolare

Un viaggio panoramico con una splendida vista sul lago e sulle Alpi. Il percorso da Como a Brunate dura poco meno di dieci minuti ma offre la possibilità di ammirare uno splendido paesaggio (la funicolare tra l’altro è storica e molto caratteristica).

Al Sacro Monte in funicolare

Un classico per i varesini: dalla stazione si sale rapidamente al borgo del Sacro Monte. Leggi l’articolo dedicato

* Attenzione ogni impianto è gestito da enti diversi, per questo consigliamo sempre, prima di scegliere uno di questi itinerari di verificare sul sito (nell’articolo trovate tutti i link ufficiali) le informazioni sui giorni di apertura e gli orari di salita e discesa.