Via al sogno europeo per la Cimberio Handicap Sport

Per la terzo volta la Cimberio Handicap Sport Varese prende parte a una competizione europea di basket in carrozzina: nei prossimi giorni a Sheffield, in Inghilterra, la squadra di coach Fabio Bottini parteciperà infatti alla Final Eight di Eurolega 2.

I biancorossi rappresenteranno l’Italia insieme al Gsd Porto Torres in una competizione che vedrà inoltre al via i britannici Sheffield Steelers padroni di casa, i tedeschi Colonia 99ers, gli spagnoli dell’Ace Gran Canaria, i francesi di Le Cannet, gli olandesi Only Friends di Amsterdam e i russi del Nevsky Alyans. La formula prevede due gironi di qualificazione – con Varese ci sono Sheffield, Colonia e la formazione russa. Le prime due in classifica di ogni raggruppamento (si gioca al venerdì e al sabato mattina) accederanno alle semifinali incrociate di sabato pomeriggio (28 aprile) e quindi alle finali di domenica 29.

La Cimberio sarà in Inghilterra con rotazioni ridotte, per via dell’assenza di capitan Francesco Roncari – alle prese con problemi fisici – e di Riccardo Marinello, normodotato e quindi escluso dal regolamento internazionale (può invece giocare in Italia). Il roster biancorosso sarà quindi composto da Janic Binda, Nicola Damiano, Pedro De Barros, Mauro Fiorentini, Alessandro Nava, Alessandro Segreto e Gabriele Silva.