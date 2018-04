Via all’italiano WRC: Miele tra i più attesi del “1000 Miglia”

Con il 42° Rally 1000 Miglia prende il via domani – venerdì 27 aprile – il Campionato Italiano WRC 2018, challenge che si può considerare come seconda per importanza a livello tricolore subito alle spalle dell’assoluto (CIR).

Alla partenza della prova bresciana – il quartier generale è a Salò – ci sarà anche uno dei piloti varesotti più in vista, Simone Miele. Il 29enne di Olgiate Olona, già quarto lo scorso anno in questa gara, avrà a disposizione la Citroen Ds4 Wrc di casa DreamOne Racing e sarà affiancato dalla piemontese Lisa Bollito.

Miele prenderà parte al “1000 Miglia” con la velleità di lottare per le posizioni di vertice della classifica, anche se la concorrenza è molto agguerrita e numerosa, con diversi piloti di casa a cercare il risultato davanti ai propri tifosi. I principali favoriti sono probabilmente Stefano Albertini (campione in carica) e Paolo Porro su Ford Fiesta Wrc e Luca Pedersoli su Citroen C4. Presenze importanti sono quelle di Alessandro Perico (Skoda Fabia; non iscritto però alla “generale” del CIWRC), Corrado Fontana (Hyundai I20) e Manuel Sossella (navigato dal “nostro” Gabriele Falzone su Fiesta). Un altro co-pilota varesino tra i più validi, Roberto Mometti, sarà invece a fianco di Luigi Fontana (Hyundai I20).

Il Rally 1000 Miglia scatterà con una prova spettacolo al South Garda Karting di Lonato (venerdì sera) per poi vivere le altre nove, impegnative, prove speciali nella giornata di sabato. Conclusione di nuovo a Salò, sul lungolago Zanardelli, intorno alle ore 18,40.