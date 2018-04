Via Morosini, arrestato un 17enne per spaccio. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato pizzicato nella serata di giovedì 19 aprile dai carabinieri della Compagnia di Varese.

Si aggirava a piedi nei pressi di una sala giochi in zona via Morosini in centro a Varese. Alla vista dei militari, ha subito cercato di cambiare strada. Agli operanti non è sfuggito un pizzico di nervosismo nel suo comportamento e hanno deciso di controllarlo.

Il 17enne, vistosi tallonato dai militari, ha tentato di disfarsi di un involucro, tentando di nasconderlo in un cestino dei rifiuti, mossa che però non è sfuggita ai carabinieri. All’interno del pacchettino c’erano 30 grammi di marijuana. La successiva perquisizione a casa del giovane ha permesso di trovare altri 15 grammi e due bilancini di precisione, il tutto sequestrato.

D’intesa con il Pm della Procura per i Minori di Milano, l’arrestato è stato associato al CPA del carcere minorile Beccaria di Milano in attesa dell’udienza di convalida.