Via Taverna: inaugurata la nuova pavimentazione

Taglio del nastro, rigorosamente biancoceleste, per l’inaugurazione della nuova pavimentazione di via Taverna, a cui hanno partecipato ieri pomeriggio il sindaco Alessandro Fagioli ieri con gli assessori Dario Lonardoni, Paolo Strano, Pier Angela Vanzulli, Maria Assunta Miglino e il presidente del consiglio comunale Raffaele Fagioli.

«Via Taverna – ha detto il sindaco Alessandro Fagioli prima della cerimonia– ha visto il rifacimento del manto stradale con una pavimentazione qualificante per il centro città. Ora da corso Italia fino a via Garibaldi c’è un altro spazio della città degno di un centro storico come quello di Saronno».

Il momento inaugurale, a cui hanno partecipato una ventina di cittadini, si è concluso con un concerto di musica irlandese.

Da segnalare anche alcune lamentele da parte dei residenti non avvisati della cerimonia e del fatto che l’arteria sarebbe rimasta chiusa per l’intero pomeriggio.