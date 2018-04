Vigili del fuoco volontrari, arriva la proposta di regionalizzarli

«Mi unisco con il mio più profondo cordoglio alla famiglia dell’eroico e coraggioso volontario dei Vigili del Fuoco che la notte scorsa ha perso la vita in un tragico incidente a San Donato Milanese».

Così l’assessore al Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia Pietro Foroni che aggiunge: «Purtroppo, al tragico lutto che ha colpito la famiglia del volontario si riproporrà il dramma che l’incidente difficilmente sarà equiparato come infortunio sul lavoro. Nella legge di bilancio varata il 21 dicembre 2017 dal governo centrale, infatti, non sono passati quegli emendamenti che in caso di grave infortunio o decesso assicuravano alle famiglie un giusto indennizzo, tutto questo è

avvenuto nel silenzio più assoluto».

«Auspico che il Parlamento – ha aggiunto Foroni – possa riformare la normativa».

«Regione Lombardia nei limiti delle proprie competenze – ha detto ancora l’assessore Foroni – farà la sua parte. Ritengo che sia altresì necessario e urgente studiare ogni possibile forma di regionalizzazione del servizio volontari dei Vigili del Fuoco. Questo aprirebbe le porte a una maggiore tutela e assistenza che non sono ancora riconosciuti».