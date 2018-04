Villa Carlotta per i bambini tra laboratori e summer camp

Tremezzina – Villa Carlotta offre ai bambini e alle famiglie numerose attività educative e laboratori per trasmettere le bellezze storiche artistiche del museo, e quelle botaniche del giardino, caratterizzato dalle centinaia di specie esotiche e non.

Quella di Villa Carlotta è una mission educativa dove arte e scienza si fondono e si contaminano a vicenda, per dare ai visitatori una lettura diversa, approfondita e innovativa dei contenuti, che sveli molteplici significati e che renda l’esperienza più partecipativa e concreta.

Tra i prossimi eventi in programma, i laboratori “Il fiore: scrigno di vita, delizia delle muse”, che partiranno sabato 7 aprile, e i summer camp per bambini dai 6 ai 12 anni, tra giugno e settembre.

“Il fiore: scrigno di vita, delizia delle muse”

Villa Carlotta organizza una serie di laboratori dal titolo “Il fiore: scrigno di vita, delizia delle muse”. Il primo appuntamento è per sabato 7 aprile alle 14.30 e sarà rivolto eccezionalmente ai bambini dai 3 ai 5 anni.

Sarà l’occasione per approfondire i significati del fiore, meraviglioso oggetto della natura. Il fiore non è solo un organo vegetale deputato alla riproduzione dei vegetali, a favorire l’incontro tra sessi differenti in questi esseri viventi e uno strumento di comunicazione tra piante e insetti ma è anche delizia dei nostri occhi e fonte di ispirazione nelle arti. Il parco di Villa Carlotta ne è pieno e il museo ne ricorda la bellezza.

Il laboratorio, della durata di 1 ora e mezza circa, sarà condotto dagli educatori dei Servizi Educativi di Villa Carlotta che coinvolgeranno i visitatori nell’esplorazione del linguaggio artistico e dei significati scientifici che il patrimonio del parco botanico e del museo cela e restituisce ai visitatori più curiosi.

L’evento è pensato per adulti e per bambini.

Gli altri appuntamenti con “Il fiore: scrigno di vita, delizia delle muse”, per famiglie e adulti, si terranno il 15 aprile, il 6 e 13 maggio; il 3 giugno; l’11 luglio; il 5 e il 12 agosto; il 2 e il 9 settembre.

Prenotazione: didattica@villacarlotta.it

Costo: 10 euro a persona (incluso ticket di ingresso al museo e al giardino)

Summer camp

Con l’arrivo dell’estate a Villa Carlotta si rinnoverà l’appuntamento con i summer camp: tre settimane – una a giugno, una ad agosto e una a settembre – all’insegna del divertimento e dell’apprendimento.

I bambini potranno esplorare il parco e il museo e dare sfogo alla propria fantasia: verranno organizzati giochi, attività creative e laboratori sotto la guida esperta degli educatori di Villa Carlotta.

Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30.

Informazioni

11 – 15 giugno

Summer Camp. Piccoli esploratori alla scoperta di un nuovo mondo

Ore 8.30 – 16.30

6- 10 agosto

Summer Camp – In and out: museo e giardino ci parlano

Ore 8.30 – 16.30

3 – 7 settembre

Summer Camp. Aria di avventure di fine estate in giardino e in museo

Ore 8.30 – 16.30

Costi: 110,00 euro (100,00 se residenti in Tremezzina e Griante)

Secondo figlio: 90,00

Pranzo in caffetteria a Villa Carlotta: + 35,00 euro sul costo base

Età: 6-12 anni

Iscrizione: didattica@villacarlotta.it www.villacarlotta.it entro 3 settimane prima dell’inizio del summercamp

Posti limitati.

Per informazioni, orari e biglietti

www.villacarlotta.it

segreteria@villacarlotta.it