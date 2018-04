Vince il Fanfulla, risponde il Busto 81

Un turno strano quello di Pasqua per il campionato di Eccellenza, iniziato venerdì 30 marzo e terminato lunedì 2 aprile. Nonostante questo, le due capofila non sbagliano, prendendo ancora più margine dalle inseguitrici.

Il Fanfulla passa sul campo dell’Fbc Saronno 2-0 nel venerdì sera, risponde il Busto 81 lunedì pomeriggio vincendo in casa dell’Accademia Pavese. Sono ora 11 i punti di vantaggio delle due regine del campionato rispetto alla terza in classifica, il Verbano, che venerdì sera in casa del Legnano ha dato vita a una gara ricca di emozioni conclusa sul 3-3.

Turno di riposo per il Fenegrò, l’Ardor Lazzate viene sorpresa in casa dalla Sestese, che passa 1-0. Vittoria importante anche per la Castellanzese 3-1 sul Gaggiano, così come per l’Union Cassano, che supera 3-2 il Calvairate. Colpo esterno per l’Alcione, che rifila un 4-1 a domicilio al Lomellina, mentre termina 1-1 tra Sancolombano e Vigevano.