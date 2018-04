Vince la Caronnese, pari per la Varesina

Giornata di campionato dalle mille emozioni per il Girone A di Serie D. La Caronnese vince e accorcia per la vetta, mentre la Varesina non riesce a prendersi i tre punti contro il Bra e rimane ancora in zona calda.

CARONNESE – BORGARO 2-1

Partenza strepitosa per la Caronnese, che dopo neanche un quarto d’ora di gara è già avanti 2-0. Apre le marcature capitan Corno dopo appena 1’ e il raddoppio arriva al 13’ grazie a Fall. La squadra di Aldo Monza però commette l’errore di abbassare un po’ troppo la guardia e il Borgaro prova a riaprire la gara nella ripresa grazie alla rete di Alfiero. Nel finale di gara però i rossoblu serrano i ranghi in difesa e riescono a portarsi a casa tre punti importanti, accorciando sulle due di vetta Gozzano e Como, che nello scontro diretto pareggiano 0-0.

VARESINA – BRA 2-2

Grandi emozioni al “Comunale” di Venegono Superiore, ma per la Varesina un solo punto che serve a poco in classifica. Gara accesa e vivace, il Bra trova il vantaggio con un calcio di rigore realizzato da Dolce al 34’ del primo tempo concesso per un fallo di mano di Leotta. Risposta immediata delle fenici che trovano il punto del pari al 46’ della prima frazione grazie a Tino. Nella ripresa la Varesina trova il vantaggio al 13’ con Caldirola, ma al 33’ Montante sigla il 2-2 rimettendo la gara in parità. Nel finale la squadra di mister Bettinelli rimane in dieci per l’espulsione di Vinasi, ma sfiora il colpo grosso con un tiro di Shiba che fa la barba al palo.