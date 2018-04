Violenza di genere, Luino aderisce al patto con Anci

La Giunta comunale nei giorni scorsi ha aderito al “Patto dei Comuni per la parità di genere e contro la violenza sulle donne” proposto da Anci lo scorso 8 Marzo a Milano.

«Dopo l’apertura dello sportello contro la violenza sulle donne – dichiara l’Assessore ai Servizi Sociali Caterina Franzetti – l’adesione al Patto dei Sindaci è un ulteriore segnale che questa Amministrazione Comunale vuole dare per confermare il proprio impegno nel combattere il fenomeno della violenza di genere e favorire la parità. Il Patto dei Comuni, si pone come principale obiettivo quello di mettere insieme realtà diverse, aventi un unico scopo per dare maggior forza all’impegno di tutti.Fondamentale è stata la creazione della rete Interistituzionale alla quale hanno aderito i Comuni del Distretto di Luino, un significativo segnale poiché trapela la volontà di tutti per combattere il fenomeno della violenza».

