Virtus – Openjobmetis in diretta da Bologna

Quart’ultima giornata nel campionato di basket di Serie A: la Openjobmetis è in piena corsa playoff e cerca punti anche sullo storico parquet del PalaDozza contro una Virtus Segafredo che la precede in classifica; squadre in campo dalle 18,30. VareseNews racconta minuto per minuto la partita con il suo liveblog: per intervenire scrivete nello spazio commenti o usate gli hashtag #bolognavarese o #direttavn su Twitter e Instagram. Per visualizzare al meglio il live CLICCATE QUI.