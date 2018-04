Visite gratuite al seno: posti liberi a Varese, esauriti a Gallarate

Agende esaurite all’ospedale di Gallarate per le visite gratuite senologiche in programma il prossimo 12 maggio. In occasione della festa della mamma, le associazioni Caos e Lilt hanno organizzato, con il reparto dell’Asst Valle Olona di senologia diretto dalla dottoressa Monetti, una mattinata di controlli per la prevenzione del tumore al seno. Sono bastate poche ore perché le agende dei 4 ambulatori si esaurissero e si creasse anche una lista d’attesa.

Soddisfatti gli organizzatori di un’iniziativa che trova le donne sempre più pronte e preparate a cogliere le opportunità.

Rimangono, invece, ancora da riempire due delle tre agende aperte dall’osservatorio Onda in collaborazione con la senologia dell’ospedale di Varese diretta dalla professoressa Francesca Rovera. L’iniziativa che prevede sempre controlli gratuiti al seno, è in calendario il prossimo 19 aprile dalle ore 14.30 alle 17.00 e il numero per prenotare è il 335.5710.701 lun. mar. e mer. ore: 15.00 – 18.30.

Posti liberi anche per le visite di Uroginecologia per incontinenza

Giovedì 19 aprile dalle ore 9.00 alle 13.00

Ambulatori Ginecologia dell’Ospedale di Tradate

Prenotazione: telefonare al 0331.817.423 lun. – ven.ore: 8.00 – 16.00

e Neurologia per cefalea

Sabato 21 aprile dalle ore 9.00 alle 11.00

Ambulatori Neurologia dell’Ospedale di Tradate

Prenotazione: telefonare al 0331.817.483 lun. – ven. ore:8.30 – 12.00