Voci di donne al Teatro Foce

Nuovo appuntamento per la rassegna Home del Teatro Foce di Lugano. Mercoledì 18 aprile, alle 20.30, la compagnia SuPerGiù presenta “Storie di voci”.

Lo spettacolo vede in scena quattro donne e storie diverse, con uno scopo comune: ricordare, darsi voce. Si incontrano in una sorta di limbo, dove parlano di sé e di altre e della loro terra. Un universo immaginario dove realtà, ricordi, illusioni e gesti concreti si amalgamano per raccontare di queste voci a lungo rimaste mute. Da un lato una giornalista e anche scrittrice in lotta per il diritto di voto. Dall’altro un’artista forse disillusa, e poi ci sono l’eterea, che è tutte le donne, e l’orchestrante che unisce. Uno spazio di parole che dicono di un sé e di un’ essenza ancora da trovare, una storia da riscrivere.

La compagnia SuPerGiù era una compagnia nata per diffondere cultura attraverso svariate forme artistiche e per dar voce a personaggi a volte ignorati dalla storiografia “ufficiale”. Oggi è una compagnia che cerca di interpretare il contemporaneo indefinito e l’andare su e giù degli eventi.

Prezzi . Biglietto intero: 20.– CHF / Con Lugano Card e Lugano Card City: 15.– CHF AVS, AI: 15.– CHF / Con Lugano Card e Lugano Card City: 10.– CHF Giovani (<26 anni): 10.– CHF / Con Lugano Card e Lugano Card City: 7.– CHF Prevendite online www.biglietteria.ch