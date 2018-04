Volalto e Vharese protagoniste al meeting di Sesto Calende

Doppia gioia per il Vharese (si legge “Varese con l’acca”) che ha dato vita al Centro Sportivo Wave di Sesto Calende alla decima edizione del Meeting regionale Fisdir “Con il Vharese si nuota”. La società biancorossa è anche salita sul secondo gradino del podio della classifica a squadre alle spalle della Volalto di Carate Brianza, presentatasi in forze all’appuntamento sestese.

La competizione, aperta agli atleti con disabilità intellettivo relazionale ha visto inoltre sul podio al terzo posto la polisportiva bresciana “No Frontiere”. A livello individuale spicca la prestazione del giovane Daniele Curto del Vharese, capace di stoppare il cronometro sui 29”5 nei 50 stile. Al termine delle gare inoltre è stato consegnato un premio speciale a due nuotatori emergenti, il varesino Simone Breda e Arianna Castoldi, della Polisportiva Milanese.

La macchina organizzativa del Vharese ha gestito al meglio il gran numero di partecipanti, arrivato a 140 unità. Essenziale il contributo dei volontari (fratelli, cugini e amici degli atleti) che si sono adoperati per far funzionare a dovere la manifestazione. Anche per loro un bel tuffo in piscina al termine delle gare.

Alla giornata ha preso parte l’assessore comunale allo sport Simone Pintori che, di concerto con il club presieduto da Anna Sculli, ha espresso il desiderio di portare il prossimo anno a Sesto, Comune europeo dello sport 2019, una manifestazione ancor più importante e magari ammantata di tricolore.