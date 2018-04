Volandia Comics&games porta al museo fumetti, giochi e cosplay

È in arrivo la prima edizione di Volandia Comics & Games, che si terrà a Volandia il 14 e 15 Aprile 201. Una full immersion nel mondo del fumetto, del gioco e dei cosplay. Due giorni in cui il museo, oltre ai 60.000mq di esposizione di aerei, elicotteri, modellin che ripercorrono la storia dell’aeronautica mondiale e delle aziende e i personaggi che hanno reso grande questo settore, offrirà ai suoi visitatori una vasta area espositiva in cui tra un fumetto e l’altro troveranno spazio giochi, incontri, proiezioni, mostre, workshop e laboratori.

Molte le particolarità di questo evento a partire dalla locandina, creata appositamente per la manifestazione da Massimo Dall’Oglio disegnatore e illustratore per la Sergio Bonelli Editore che dal 2014 cura le storie e gli episodi di Nathan Never. Dall’Oglio sarà inoltre ospite dell’Artist Alley allestita all’interno della manifestazione, e protagonista di alcuni workshop e incontri tra cui quello sulla fantascienza a fumetti insieme a un altro grande nome italiano: Antonio Serra. Serra, membro insieme a Michele Medda e Bepi Vigna di quella che nel mondo della letteratura disegnata è nota come “la Banda dei Sardi” è, tra le altre cose, sceneggiatore per Dylan Dog, Nathan Never e Legs Weaver e ideatore di Gregory Hunter.

A Volandia C&G parteciperà anche Davide La Rosa che presenterà “Giuseppe Parini. Naufrago delle stelle” edito Saldapress casa editrice con cui La Rosa collabora dal 2015. Il libro parla di Giuseppe Parini, morto nel 1799, ma un imprevedibile alieno lo riporta in vita e lo spedisce dall’altro capo della galassia, insieme alla testa di Robespierre, per un insulso gioco: vedere in quanto tempo riesce a tornare sulla Terra. Passano gli anni e Parini ha girato la galassia in lungo e in largo. Della Terra neanche una traccia, fino a quando non capta un segnale di aiuto. Un gruppo di rivoltosi sta cercando qualcuno che li liberi da due strani individui, venuti dallo spazio. I due arrivano dalla Terra e hanno instaurato, su quel mondo lontano, un regime oppressivo. Davide La Rosa insieme a Zeth Castle presenterà anche il Dizionario dei film brutti.

Molto spazio verrà dato al maestro Miyazaki con una mostra a lui dedicata composta da 45 tavole e le proiezioni di “Porco Rosso” e “Si alza il vento” moderate da Adriano Barone scrittore di graphic novel quali L’era dei Titani (2009), Tipologie di un amore fantasma (2009), Bugs-Gli insetti dentro di me (2011) e Warhol-L’intervista (2017). lefoto id=557744]

Tanti i workshop alcuni per i grandi ed esperti disegnatori come il laboratorio di Mecha Design a cura di Massimo Dall’Oglio e quello sull’aviazione a fumetti a cura di Giuseppe Candita. Tommaso Bianchi invece si dedicherà ai più piccoli con un workshop di fumetto.

Domenica sarà la giornata dei cosplay con un Contest a cui parteciperanno come madrine dell’iniziativa due cosplayer molto conosciute come Pamela Colnaghi e Mogu Cosplay. Il regolamento del contest è scaricabile dal sito di Volandia ed è previsto dalle 16.00 in poi. Le iscrizioni verranno prese sul posto.

Interessante è anche la collaborazione con due realtà del territorio: Slime Shop Italy e Ludo Sport porta dei laghi. I primi, oltre ad avere un proprio spazio espositivo, organizzeranno in entrambi i giorni dalle 15.00 alle 17.00 uno Slime Party. La Ludo invece porterà i propri atleti in campo con prove e lezioni gratuite ai ragazzi over 14.

L’evento sarà anche animato dalla Contea del Falcone che porterà la famosissima Diagon Alley di Harry Potter a Somma Lombardo, da Doctor Who e da tantissimi altri cosplayer che verranno a far pervisita.

Inoltre in concomitanza con Volandia Comics & Games IPMS Legnano, all’interno della loro sede di Volandia, organizzerà due giorni “special demo” a cavallo tra modellismo statico e mondo del fumetto con demo sul mondo gunpla, fantasy e sci-fi, una mostra di modellismo “doppia” e la possibilità di scoprire trucchi e curiosità di due mondi paralleli: fumetti e modellismo!

PROGRAMMA:

Sabato:

10.00: Apertura

14.00: Conferenza con Antonio Serra e Massimo Dall’Oglio: la fantascienza a fumetti

14.30/16.00: Workshop di fumetto per bambini a cura di Tommaso Bianchi

15.00/16.00: Lezione e dimostrazione spada laser a cura di Ludosport porta dei laghi

15.00/17.00: Slime Party

16.00/18.00: Workshop di mecha design a cura di Massimo Dall’Oglio

16.00: Presentazione di “Giuseppe Parini. Naufrago delle stelle.” di Davide La Rosa a seguire: Dizionario dei film brutti – con Davide La Rosa e Zeth Castle

17.30: Presentazione del modellismo Gunpla: modera Zeth Castle

17.30/18.30: Lezione e dimostrazione spada laser a cura di Ludosport porta dei laghi

Domenica:

10.00-12,30: Workshop di fumetto per bambini a cura di Tommaso Bianchi

14,30: Il volo nei film di Miyazaki – conferenza con Adriano Barone

15.00/16.00: Lezione e dimostrazione spada laser a cura di Ludosport porta dei laghi

15.00/17.00: Slime Party

16.00: Cosplay Contest: partecipano Pamela Colnaghi e Mogu Cosplay, presenta Zeth Castle

16.00/18.00: Workshop di fumetto: l’aviazione a fumetti. A cura di Giuseppe Candita

17.30/18.30: Lezione e dimostrazione spada laser a cura di Ludosport porta dei laghi

Nel corso di entrambe le giornate animazione a cura della Contea del Falcone e di Doctor Who Italia.

INFORMAZIONI UTILI

ORARI D’INGRESSO

10.00|19.00

PARCHEGGIO GRATUITO

Parco e Museo del Volo Volandia

Via Per Tornavento, 15 – Case Nuove

21019 Somma Lombardo (VA)

www.volandia.it

BIGLIETTO INGRESSO CON ACCESSO A TUTTE LE AREE DEL MUSEO

€ 11,00 Biglietto Intero Adulti

€ 5,00 Biglietto Speciale Bambini 3-11 anni

€ 8,00 Biglietto Ridotto (Soci Fondatori Volandia, Militari in servizio e Forze dell’Ordine, Over 65, dipendenti Compagnie Aeree con ID)

GRATUITO Bambini 0-2 anni

GRATUITO Persone diversamente abili non autosufficienti

(Per l’accompagnatore è prevista la tariffa ridotta)