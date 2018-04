Wedding Day, a Villa Panza il matrimonio a regola d’arte

Sabato 21 aprile a Villa e Collezione Panza a Varese si propone, dalle ore 11 alle 17, uno speciale appuntamento dedicato ai futuri sposi, che potranno trovare, in un sito d’eccezione, tutto ciò che può rendere unico e indimenticabile il giorno delle nozze.

L’iniziativa, alla sua terza edizione, è stata pensata per presentare le eccellenze del settore sposi, oltre che per far scoprire l’unicità di Villa e Collezione Panza, proprietà del FAI – Fondo Ambiente Italiano.

Durante la giornata i futuri sposi potranno vivere l’atmosfera di un matrimonio a Villa Panza. Attraverso l’allestimento di alcune sale dalla Villa e la presenza di eccellenze del territorio sarà possibile vivere un’esperienza coinvolgente in una splendida e raffinata cornice. Ogni ospite sarà guidato attraverso un percorso animato da dimostrazioni e scenografie diverse: allestimenti floreali, fotografie, intrattenimento musicale, mis en place, luna di miele, pillole di bon ton per l’organizzazione del matrimonio perfetto e mille altri spunti e idee per rendere speciale il giorno più importante.

Grande spazio verrà dato a tutto ciò che serve per organizzare al meglio il “giorno del sì”, presenti all’evento: Ristorante Luce- Villa e Collezione Panza, Coccole e Vitamine (candele, fiori e decorazioni), PointforPaper (bomboniere, tableau, inviti, libretti, conetti per il riso, sacchetti per confetti, rose di carta, segnatavolo e degustazioni di confetti), Opificio Wedding reportage 42 (servizi fotografici), Privitera Sas (allestimenti e arredo per esterno), Davide Capitanio (musica classica per eventi), Paolo Frattini (musica per eventi), Personal Travel Specialist di Gloria Della Chiesa (viaggi di nozze).

Orario: Sabato 21 Aprile 2018 Villa e Collezione Panza Piazza Litta,1- Varese, dalle ore 11 alle 17. Ingresso: libero su prenotazione. Per ulteriori informazioni: tel. 0332 283960.