XXV Aprile, le celebrazioni

Mercoledì 25 aprile 2018 si terranno le celebrazioni per il settantatreesimo anniversario della Liberazione. Fittissimo il programma organizzato dall’Amministrazione comunale di Maccagno con Pino e Veddasca, che toccherà tutti e undici luoghi che ricordano il sacrificio di quanti provenivano dall’attuale Comune.

Alle ore 9 una delegazione partirà dal Municipio di Maccagno per portare un ricordo ai monumenti ai Caduti di Pino (ore 9.15), Garabiolo (ore 9.45), Campagnano (ore 10), Maccagno superiore (ore 10.30) e Inferiore (ore 10.45).

Alle 11.15 cittadinanza e scolaresche si daranno appuntamento in Largo Alpini, dove si svolgeranno alzabandiera, orazioni ufficiali e lettura di brani legati alla Resistenza.

Per l’occasione, la Scuola musicale terrà un concerto.

Alle ore 15 nuovo ritrovo nel Parco del Municipio di Maccagno per la salita in Valveddasca.

L’appuntamento con i monumenti ai Caduti è a Cadero (ore 15.20), Graglio (ore 15.40), Armio (ore 16), Lozzo (ore 16.20) e Biegno (ore 16.40).

La cerimonia si concluderà al Sacrario della “Brigata Garibaldi” della Chiesa dedicata alla Madonna della Neve, al Passo Forcora (ore 17). La manifestazione si terrà anche in caso di cattivo tempo.

«E’ sempre il caso di ricordare che nulla di quello che si è conquistato è per sempre”, dice il Sindaco Fabio Passera. “Festeggiare il XXV Aprile è un dovere per la mia Amministrazione, perché la memoria è un valore che deve essere sempre esercitato. Da che parte stavano i torti e le ragioni è stata la Storia a indicarcelo senza esitazioni.

Ricordiamolo insieme, in piazza. La Resistenza è un valore di tutti, la pietra angolare della nostra Costituzione repubblicana».