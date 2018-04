Yaka Volley mette ko Fossano: finisce 3 a 0

L’aveva detto Filippo Lualdi alla fine della partita contro Acqui Terme persa al quinto set “stiamo tranquilli perché dopo questa sera tra 15 giorni vinciamo tranquillamente contro Fossano” … del resto come fai a non credere a uno che ti chiude questo match col 60% in attacco, infatti così è stato, all’interno di una partita difficile per entrambe le formazioni che dovevano entrambe vincere per allontanarsi dalle zone calde della classifica lo Yaka si prende una bella vittoria per 3 a 0 partendo bene nel primo avanti 8-1 e, anche si sono fatti recuperare fino al pareggio a 13, gli yakeasi poi hanno ripreso il gioco vincendo il set, mentre nel secondo e nel terzo gli yakesi dominano fin dalle prime battute, trascinati da uno spettacolare Gasparini che al servizio trova ben 5 ace, da un Regattieri preciso nella distribuzione e dalla sezione muro dello Yaka ( Reggiori e Tascone in primis ) che chiude con 13 muri contro i soli 3 degli avversari, con Favaro Top Scorer a fine gara con 15 punti a referto e i 2 liberi Muselli e Abou Zeid che hanno dato per tutti il match tranquillità e stabilità in ricezione e difesa.

Taiana parte col sestetto con Regattieri in palleggio Favaro opposto, Reggiori e Stella centrali e Gasparini Lualdi schiacciatori con Muselli libero .

Subito Lualdi e l’ace di Gasparini valgono il vantaggio Yaka 3-1 con Favaro che mette a terra il 4-1, a nulla vale il time-out degli ospiti con Reggiori che si prende il 5-1, il Coach avversario si gioca il primo time-out, ma Gasparini tira a tutto braccio per il doppio ace dell’8-1, Fossano si sblocca, ma Tascone a muro ci regale il 10-3, Fossano però si riprende e guadagna punti (12-8), Regattieri a muro si prende il 13-8, ma ancora gli ospiti lottano per il -3 (13-10) con Taiana che ferma subito il gioco, ma l’avversario continua a giocare meglio e si prende il pareggio a 13, gli yakesi si sbloccano con Regattieri e Reggiori (16-14) e Favaro assieme a Lualdi portano lo Yaka avanti 18-14, gli yakesi ritrovano gioco e il muro di Reggiori con l’ace di Gasparini valgono il 21-16, sul servizio di Reggiori, Tascone chiude subito il 23-16 e il murone di Lualdi vale il setball 24-16, dai metri ci pensi subito Reggiori a trovare l’ace della vittoria 25-16.

Subito Regattieri dai 9 metri forza al servizio in avvio di secondo set per il vantaggio Yaka 3-0, Abou Zeid vola in difesa e Lualdi trasforma il 5-3, Tascone a muro firma il 6-3 e sale in cattedra per il vantaggio 9-4, Lualdi scaraventa nei 3 metri la palla del 10-6, Regattieri è preciso e Gasparini e Favaro lanciano lo Yaka avanti 12-6, Fossano cerca di reagire (12-9), ma lo Yaka torna avanti 15-9 con Favaro, l’ace di Lualdi vale il 19-13, Reggiori a muro firma il 21-16, Favaro a tutto braccio per il 22-17, precisa la ricezione di Muselli che lancia Favaro al 23-18 che a muro firma anche il setball 24-18, Fossano lo annulla, ma sbaglia il servizio regalando la vittoria agli yakesi.

Subito avanti 2-1 lo Yaka nel terzo grazie al bellissimo muro a uno di Favaro, dai 9 metri Gasaprini forza al servizio trovando il doppio ace del 4-1, Reggiori scaraventa nei 3 metri la palla del 6-2, Favaro firma il 7-3 e Tascone di prima l’8-3, Regattieri per il 9-4, lo Yaka tiene a distanza l’avversario (12-7), Yaka impetoso con Favaro (14-8) e Lualdi (16-8) e Reggiori di forza si prende il 18-10, finale di set con gli yakesi avanti 21-13 grazie alla bellissima difesa di Muselli e all’attacco millimetrico di Gasaprini che si prende anche il 22-13,

Fossano si sblocca (22-15), ma sbaglia regalando allo Yaka il setball 24-15, gli ospiti lo annullano, ma Gasaprini scaraventa a terra la palla che vale la vittoria del set 25-16Il Coach yakese Fabio Taiana commenta così a fine partita: “era una partita difficile e siamo riusciti a

giocarla abbastanza bene mantenendo alto ritmo e concentrazione, sono 3 punti importanti sia per il morale che per la classifica, che fanno ben sperare per le prossime gare”

Yaka Volley Malnate 3 – Pallavolo Fossano 0



Parziali set: 25-16, 25-19, 25-16

Yaka Volley: Regattieri 5, Favaro 15, Reggiori 9, Tascone 9, Gasparini 13, Lualdi 13, Muselli (L), Abou Zeid (L2), Bollini, Aliverti, N.E. Stella, Roncoroni, Botta

Allenatori: Fabio Taiana e Renato Manfron – Dirigente: Alberto Regattieri

Pallavolo Fossano: Mattera 4, Dutto 4, Longo 2, Raspo 4, Garelli 1, Coroli 3, Perna (L), Gunetto 1, De Matteis 12 N.E. Mana, Fabiano, Maccagno

Allenatore: Aldo Castagneri e Giovanni Tavella – Dirigente:Andrea Ballario