Zen Circus, le date del tour

E’ partito con un sold out in prevendita all’Estragon di Bologna lo scorso 13 aprile, il nuovo tour di presentazione del disco “ Il fuoco in una stanza” dei Zen Circus, il tour nelle prossime settimane toccherà le città di Milano, Torino, Genova, Firenze ,Venezia e Roma.

Tra i prossimi appuntamenti annunciati, oltre alla partecipazione al Concerto del Primo Maggio di Piazza San Giovanni a Roma, il 18 aprile alle ore 22.00, gli Zen Circus saranno a Radio 105, per un’intervista condotta da Moko nel programma “105 Night Express”, mentre, il 20 aprile, Andrea Appino sarà ospite della trasmissione “Brunori Sa”, condotta da Brunori Sas, in onda su RaiTre alle ore 23.05.

L’album, uscito lo scorso 2 marzo per Woodworm Label e La Tempesta, nella settimana di uscita, è entrato direttamente al 7° posto nella classifica dei dischi e al 1° posto dei vinili più venduti in Italia secondo FIMI/Gfk.

Gli Zen Circus hanno presentato il disco “Il fuoco in una stanza” in televisione, in programmi come Ossigeno condotto da Manuel Agnelli su Rai Tre e su Sky Arte HD, protagonisti di una puntata di Sky Arte Sessions. Sono stati intervistati dal TG1 Rai e Rai News 24 ha dedicato loro un ampio servizio. Sono stati, inoltre, ospiti del programma Il mondo Insieme condotto da Licia Colò su Tv2000.

MTV e VH1 hanno inserito in rotazione i video di “Catene” e de “Il fuoco in una stanza”.

L’album è stato presentato anche in diversi programmi radiofonici, tra cui Rai Radio1 Fuorigioco, con intervista e minilive, Rai Radio1 Sciarada, nel GR1 e nel GR2. Sono stati ospiti a Radio Deejay, a Radio24, Radio Popolare Network e in numerose altre radio.

Inoltre, il 7 aprile, Rai Radio 2 ha trasmesso un intero concerto degli Zen Circus, per Radio2live, in diretta dalla sala B di via Asiago.

L’album “Il fuoco in una stanza” è stato anticipato dai video dei singoli “Catene” e “Il fuoco in una stanza”.