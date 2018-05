110 anni da 110 e lode per l’asilo di Casbeno

Quest’anno la Scuola dell’Infanzia Divina Provvidenza di Casbeno compie 110 anni, e questo anniversario vale un bellissimo 110 e lode. Il giorno preciso del compleanno è stato l’11 maggio: l’11 maggio del 1908 i bambini, per la prima volta, entravano all’asilo.

Ma un centodecennale, soprattutto quando è un “110 e lode”, non si può festeggiare in un solo giorno, serve almeno un anno intero: ecco perché l’Associazione Amici dell’Asilo Divina Provvidenza ha progettato una serie di eventi per celebrare a lungo questa ricorrenza e per raccogliere fondi con l’intenzione di rendere sempre più bello l’asilo: dopo aver, tra le altre cose, donato un’altalena, posato la pavimentazione antitrauma e fatto ridipingere la ringhiera, l’Associazione infatti vuole proseguire nei lavori.

Nel mese di marzo i Mirabella, straordinaria famiglia di artisti di strada, che ha calcato anche le scene di Colorado e Tu si que vales, hanno inaugurato l’anno di festa di fronte ad una platea di bimbi (e adulti!) strabiliati. A seguire c’è stata la Caccia alle Uova, il laboratorio “il Gioco del Colore”, il pomeriggio del Giocosport e il laboratorio di “Lettura animata”. Tutti all’insegna del “110 e lode”!

Il 27 maggio 2018 la scuola festeggerà la festa di fine anno e, insieme, naturalmente, il centodecennale.

L’Asilo e l’Associazione Amici dell’Asilo si rivolgeranno, in questa occasione, all’intera comunità di Casbeno, che in larga parte è passata dal nostro asilo: infatti, a tutti i “Casbenat” presenti e a tutti coloro che vorranno partecipare a questo momento di festa sarà offerto un aperitivo nel cortile della casa parrocchiale, dopo la S. Messa delle 11.15.

Più tardi, nel pomeriggio, dopo un momento dedicato alle famiglie dei bambini dell’asilo, saranno attesi in oratorio tutti i bambini della comunità di Casbeno, e soprattutto tutti i bambini (e i ragazzini!) che hanno frequentato in passato la Scuola dell’Infanzia Divina Provvidenza, per divertirsi insieme sui gonfiabili, tra gelati, zucchero filato e palloncini. Anche i piccoli che frequenteranno l’asilo in futuro saranno i benvenuti.

Naturalmente, l’anno dei festeggiamenti non sarà finito qui, ma intanto tutti coloro che, in tempi recenti o lontani, hanno fatto parte in qualche modo di questa grande storia, potranno festeggiare insieme questo memorabile traguardo.

Il ricavato di questo evento, così come di quelli precedenti e futuri legati al “110eLode”, sarà destinato ai lavori di sistemazione del cortile dell’asilo, e, più in generale, per rendere più bella una scuola che è una bellissima realtà per Casbeno e che resta, anche dopo anni, nel cuore di molti.