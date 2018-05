1200 debitori del Comune “nel mirino”

Una società specializzata in pignoramento per recuperare crediti non pagati del 2010 di 1200 debitori del Comune che devono versare complessivamente 420 mila euro. E’ l’intervento presentato dal vicesindaco Pier Angela Vanzulli.

“Nel 2017 – riassume l’assessore al Bilancio – a fronte di multe emesse di 1.450.000 euro c’è stato un incassato di circa 685 mila euro con un residuo attivo 2017 di circa 765 mila euro che sommati alle multe non pagate degli anni precedenti, ci danno un totale da riscuotere di 2,3 milioni di euro”.

Dura l’analisi della Giunta: “La Saronno Servizi fa il suo dovere nel portare avanti le pratiche di riscossione coattiva che arrivano al fermo amministrativo, ma ovviamente ci sono persone che non hanno nessun senso civico e che oltre a mettere le proprie auto dove non devono, ritengono che pagare le multe, come d’altronde gli affitti, sia un optional”.

Da qui l’idea di coinvolgere una società specializzata: “Abbiamo scelto come anno di sperimentazione il 2010 complessivamente l’intervento riguarda 1.200 posizioni, quindi debitori. Si tratta di pagamenti non versati, per multe ma anche affitti ed altri tributi, per un totale di 420.000 euro. Ci saranno tre fasi di verifica e controllo che termineranno nel pignoramento vero e proprio”. Qualora la sperimentazione dovesse dare buoni frutti, ha concluso Vanzulli, si procederà alla dotazione di programmi e personale sufficiente alla Saronno Servizi per provvedere in proprio al recupero.